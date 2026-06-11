Volcadura de Tráiler Deja Cierre en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca; Esto Se Sabe

La mañana de este 11 de junio la volcadura de un tráiler movilizó a cuerpos de emergencia y provocó el cierre parcial en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca a la altura del kilómetro 84, estas son las medidas que se tomarán.

El conductor del tractocamión perdió el control de la unidad con dirección a Oaxaca cerca del municipio de San José Miahuatlán perteneciente al estado de Puebla, por lo que testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras y Caminos y Puentes Federales se movilizaron a la zona y realizaron el abanderamiento correspondiente a la altura del km 083+900 para evitar algún otro incidente.

Accidente deja tráfico intenso en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca hoy 11 de junio

Derivado a la volcadura del remolque, hasta el momento no se reportan lesionados de gravedad, no obstante la persona afectada fue atendida por servicios de emergencias.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 083+900, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del Mpio. San José Miahuatlán. con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/GHLFuj6oXc — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 11, 2026

Cabe destacar que la circulación en la autopista Tehuacán-Oaxaca se vio afectada por este accidente, debido a que uno de los carriles con dirección al estado oaxaqueño está completamente bloqueado.

Autoridades viales recomiendan tomar rutas alternas para prevenir el tráfico intenso pues ya se reportan filas de vehículos, no obstante, la circulación no está detenida en su totalidad.

Adultos mayores sufren fuerte accidente en la lateral de la autopista Puebla-Orizaba

La mañana de este jueves se registró un nuevo accidente vial sobre la lateral de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de San Felipe Hueyotlipan, antes de la incorporación a esta junta auxiliar de la capital poblana.

En el percance, una camioneta particular se impactó contra la valla metálica de contención, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y autoridades viales.

Por fortuna, los tripulantes de la unidad, una pareja de adultos mayores originarios de Calpulalpan, Tlaxcala, resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal abanderaron la zona para prevenir otro incidente, mientras personal de una empresa de grúas realizó las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.

Debido a estas labores, la circulación vehicular se vio afectada por varios minutos, ya que solo un carril permaneció habilitado para el paso de los automovilistas.

Cabe destacar que este tramo carretero, a la altura de San Felipe Hueyotlipan, ha sido escenario de diversos accidentes durante las últimas semanas. automovilistas han señalado la falta de señalización como uno de los factores que contribuyen a los percances, por lo que exhortan a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad vial y a los conductores a extremar precauciones.

Con información de N+

MCS