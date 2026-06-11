Volcadura de Tráiler Deja Cierre en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca; Esto Se Sabe

Cuerpos de emergencia se movilizaron a la autopista Tehuacán-Oaxaca a la altura de San José Miahuatlán para atender este accidente.

Volcadura en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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Emergencia en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca: tráiler volcado bloquea carril. Autoridades recomiendan rutas alternas para evitar filas de vehículos. Infórmate aquí.

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