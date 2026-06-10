Pemex Realiza Quema Controlada tras Fuga de Gas LP que Desencadenó Evacuaciones en Puebla

El Gobierno de Puebla dio a conocer que se lleva a acabo una quema controlada en la zona de Los Lavaderos, en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac luego de una fuga de gas LP provocada presuntamente por una toma clandestina en la comunidad de San Francisco Tláloc, en San Matías Tlalancaleca.

La mañana de este 10 de junio la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno del Estado dio a conocer que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva acabo acciones para facilitar las maniobras de sellado de la toma que provocó una fuga de gas LP.

Sin riesgos para la población, las labores de quema se desarrollan bajo los protocolos de seguridad correspondientes y cuentan con la participación de personal especializado para atender la situación de manera oportuna.

Decenas de familias fueron evacuadas por fuga de gas LP en San Matías Tlalancaleca

Cabe destacar que la madrugada de este miércoles fueron evacuadas decenas de familias de la comunidad de San Francisco Tláloc en San Matías Tlalancaleca derivado a esta fuga de gas LP.

El personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribó de manera urgente al paraje conocido como “Cuatro Caminos” para realizar las maniobras necesarias y controlar la emergencia. Afortunadamente no se reportaron lesionados o mayores afectaciones por este incidente.

Realizan quema controlada tras fuga de gas LP en Puebla

No obstante, las acciones de mitigación de riesgo continúan; De forma coordinada, autoridades estatales y personal de Pemex mantienen labores de atención y monitoreo permanente en la zona de Los Lavaderos, con el objetivo de reducir riesgos durante los trabajos y salvaguardar la integridad de la población.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal continuará con la vigilancia de la zona hasta la conclusión de las maniobras y serán las autoridades correspondientes las que realicen las investigaciones sobre las causas de la fuga de gas LP, cabe destacar que San Matías Tlalancaleca es un punto rojo en el robo de combustibles.

Con información de N+

MCS