Pemex Realiza Quema Controlada tras Fuga de Gas LP que Desencadenó Evacuaciones en Puebla

Autoridades llevan acabo acciones para facilitar las maniobras de sellado de la toma que provocó una fuga de gas L.P. en San Matías Tlalancaleca.

Quema controlada en San Baltazar Temaxcalac tras fuga de gas LP.Foto: Gobierno de Puebla

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Pemex realiza quema controlada tras fuga de gas LP en Puebla. Autoridades y personal especializado trabajan para sellar la toma y proteger a la población. Conoce más sobre las acciones de seguridad.

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