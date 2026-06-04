Desde el Aire: Así se Vio el Incendio tras la Explosión de Pipas de Gas LP en Tepeaca, Puebla

Fue captado en video el incendio que provocó una explosión de cuatro autotanques de gas LP y los daños ocasionados en Tepeaca, Puebla.

Explosión de autotanques de gas LP en Tepeaca, Puebla.Foto: Juancho Ibañez

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Desde el aire: Así se vio el incendio tras la explosión de pipas de gas LP en Tepeaca. Tres personas resultaron heridas. Infórmate sobre las acciones de emergencia y las investigaciones.

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