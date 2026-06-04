Desde el Aire: Así se Vio el Incendio tras la Explosión de Pipas de Gas LP en Tepeaca, Puebla

La fuerte explosión de cuatro autotanques de gas LP en el municipio de Tepeaca en Puebla dejó como saldo a al menos tres personas lesionadas y daños estructurales en inmuebles aledaños; Hasta el momento no se reportan pérdidas humanas.

La mañana de este 4 de junio se vivieron momentos de tensión luego de un fuerte estruendo registrado en un terreno que almacenaba pipas de gas LP atrás de una escuela en la colonia San Juan Negrete.

Aproximadamente 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, la Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”, del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas aledañas.

Video e imágenes tras la explosión de autotanques de gas LP en Tepeaca, Puebla

El creador de contenido Juancho Ibañez compartió un impactante video del incendio provocado tras la explosión de autotanques de gas LP, en la grabación tomada desde las alturas se logra ver las inmensas llamas que pusieron en alarma al municipio de Tepeaca en Puebla.

El Gobierno de Tepeaca dio a conocer que gracias a la pronta reacción del cuerpo de emergencias el siniestro está bajo control y no representa riesgo para la sociedad, además compartió una serie de fotografías en donde se logra ver el terreno en donde almacenaban estas pipas de gas LP.

Foto: Gobierno de Tepeaca

En las imágenes se logra ver que el área donde se registraron las explosiones quedó totalmente calcinada, además, la flora que se encontraba cerca también terminó quemada.

Foto: Gobierno de Tepeaca

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y más corporaciones de emergencia laboran en el lugar para liquidar en un 100% las llamas.

Además, la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizarán las investigaciones correspondientes para verificar si el lugar tenía permisos para almacenar las pipas de gas LP y si los vehículos estaban reglamentados.

Explosión de autotanques deja tres lesionados en Tepeaca, Puebla

Cabe destacar que aunque el Ayuntamiento de Tepeaca mencionó que no había lesionados, sin embargo, el Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta confirmó que durante la explosión hubo de manera preliminar tres personas heridas, quienes fueron trasladadas a los hospitales de Acajete y Tecamachalco para la atención médica oportuna.

Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió las clases para mil 753 alumnos, docentes y personal administrativo quienes estaban cerca del siniestro.

Con información de N+

MCS