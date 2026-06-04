Suspenden Clases en Centro Escolar de Tepeaca en Puebla por Explosión de Pipa con Gas LP

Tras el estallido más de mil estudiantes fueron evacuados en la colonia San Juan Negrete del municipio.

Las clases se reanudarán el viernes.Foto: PC Estatal

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Emergencia en Puebla: Explosión de pipas de gas en Tepeaca obliga a evacuar a más de mil estudiantes. Autoridades cierran vialidades y suspenden clases por el día.

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