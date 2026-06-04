Suspenden Clases en Centro Escolar de Tepeaca en Puebla por Explosión de Pipa con Gas LP

La explosión de una pipa movilizó a cuerpos de emergencia la mañana de este jueves 4 de junio; Protección Civil y Seguridad Pública en el municipio de Tepeaca, en Puebla.

Reportes preliminares indican que al menos tres pipas habrían explotado. En la zona ya se encuentran elementos de la Policía Municipal y la Marina, quienes mantienen cerradas varias vialidades.

Suspenden clases por explosión de pipa de gas LP hoy 4 de junio

El hecho ocurrió muy cerca del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, por lo que la Secretaría de Educación Pública evacuó a 1,753 alumnos, docentes y personal administrativo.

Así lo confirmó la SEP en Puebla, agregando que la suspensión presencial de actividad se mantendrá lo que resta del día, y el día viernes 5 de junio se reanudan las actividades en el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa.

📢 Informamos que, para resguardar la seguridad de las y los estudiantes, así como de docentes y trabajadores administrativos, se evacuó el Centro Escolar "General Miguel Negrete Novoa", ubicado en el municipio de Tepeaca.



Un total de mil 753 estudiantes regresaron a sus… — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 4, 2026

Investigan explosión de pipa de gas presuntamente clandestino en Tepeaca, Puebla

Al respecto, Protección Civil Estatal confirmó que la explosión ocurrió en un sitio de almacenamiento de pipas de gas, presuntamente de forma ilegal.

De último momento, las autoridades informaron que varios inmuebles fueron evacuados por la emergencia: Hospital General de Tepeaca, Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”, Centro Escolar Miguel Negrete Novoa, y viviendas aledañas como medida preventiva.

Con información de N+

JAPR