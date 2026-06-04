Video de Explosión en Tepeaca, Puebla, Hoy: Así Se Vio la Columna de Fuego

El estallido se originó en un lugar donde se almacenan autotanques de gas LP, en Tepeaca, Puebla

Explosión de pipa en Tepeaca, PueblaFoto: Facebook Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla

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Explosión impactante en Tepeaca, Puebla: Varios autotanques de gas habrían estallado, generando alarma en la comunidad. Mira el video del momento exacto del accidente.

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