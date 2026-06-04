Video de Explosión en Tepeaca, Puebla, Hoy: Así Se Vio la Columna de Fuego

Una fuerte explosión se registró hoy, 4 de junio de 2026, en Tepeaca, Puebla. Aquí puedes ver el video del momento exacto del estallido, originado en un lugar donde se almacenan autotanques de gas.

¿Qué pasó hoy en Puebla?

El Sistema de Información y Comunicación (SICOM) de Tepeaca, Puebla, informó que la mañana de hoy se registró un “fuerte estruendo”, que alarmó a los vecinos del municipio, por una explosión, en la colonia San Juan Negrete.

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla confirmó que la explosión se registró en un lugar “donde se almacenaban pipas de gas”.

Más tarde, el Gobierno de Puebla precisó que a las 09:53 horas de hoy ocurrió la explosión, por lo que respondió de forma “coordinada e interinstitucional para garantizar la integridad a la población”.

Según los primeros reportes, al menos cuatro autotaques explotaron en un sitio de almacenamiento de gas LP, ubicado en Prolongación Cuauhtémoc s/n, en la colonia San Juan Negrete.

Por este incidente, varias personas resultaron lesionadas, según declaraciones del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Evacuaciones por explosión en Tepeaca

El Gobierno de Puebla también informó que ante a emergencia por la explosión, fueron evacuados varios inmuebles, “con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los habitantes que se encuentran en el área y como medida preventiva”.

Los lugares evacuados fueron los siguientes:

Hospital General de Tepeaca.

Escuela Preparatoria BUAP 2 de Octubre.

Centro Escolar Miguel Negrete Novoa.

Viviendas aledañas.

Además, elementos de Protección Civil cerraron vialidades y restringieron accesos a la zona del siniestro.

Autoridades enfriaron los autotanques con agua y mantienen el monitoreo permanente de las condiciones térmicas en los recipientes que fueron expuestos. También, realizaron la evaluación estructural y de riesgos en el área de impacto.

SEP suspende clases por explosión en Tepeaca

Ante la emergencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla ordenó la evacuación de la escuela General Miguel Negrete Novoa, cercana al lugar de la explosión, y suspendió las clases hoy.

En redes sociales, la SEP de Puebla indicó que 1,753 estudiantes regresaron a sus casas por el “incendio que se registró en las inmediaciones del plantel educativo”.

La SEP indicó que este viernes, 5 de junio de 2026, las clases se reanudarán de forma normal.

Video del momento de la explosión de una pipa en Puebla

A continuación, te compartimos el video del momento exacto del estallido, que cimbró a la comunidad y se pudo ver desde varios puntos de Tepeaca.

En el video se observa una enorme bola de fuego, seguida de una columna de humo negro, causando un fuerte susto a la población.

Autoridades de Puebla llegaron al lugar del accidente para atender la emergencia.

Mapa de San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla