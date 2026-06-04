Julio Ibáñez y Daniel García Dan Detalles de Detención en Sudáfrica: Esto Dijeron en Entrevista

Julio Ibáñez y Daniel García narran en exclusiva para N+ la "pesadilla" que vivieron el Sudáfrica, donde fueron arrestados e ingresados a prisión

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Exclusiva N+ | Julio Ibáñez y Daniel García: de la Cárcel en Sudáfrica al Regreso a México

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Julio Ibáñez y Daniel García narran su arresto en Sudáfrica, luego de volar un dron cerca de una escuela judía. Descubre cómo esta experiencia se convirtió en una pesadilla.

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