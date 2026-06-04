Julio Ibáñez y Daniel García Dan Detalles de Detención en Sudáfrica: Esto Dijeron en Entrevista

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, y Daniel García, camarógrafo y realizador, dieron una entrevista exclusiva a N+ hoy, 4 de junio de 2026, en la que hablaron sobre la “pesadilla” que vivieron al ser detenidos en Sudáfrica.

En la entrevista con Danielle Dithurbide, Julio Ibáñez, también conocido como El Profe, narró que primero viajaron a Corea del Sur para hacer reportajes y cápsulas sobre el equipo que será contrincante de la Selección mexicana de futbol, en el Mundial 2026, luego, se trasladaron a Sudáfrica, donde fueron arrestados por haber volado un dron, cerca de una escuela judía.

Foto: N+

¿Qué pasó en Sudáfrica?

El Profe contó que un día, seis personas “muy armadas” irrumpieron en sus habitaciones a las 05:00 horas, cuando él estaba haciendo una transmisión en vivo “y yo les pregunto qué está pasando”. Todo esto tres días después de haber volado el dron.

“La verdad, lo primero que pesaba era: me van a asaltar. Sabemos que Sudáfrica es muy peligroso”, apuntó Ibáñez quien dijo que se trataba de integrantes del grupo Hawks, como el FBI de Sudáfrica.

Desde ese momento, las autoridades los interrogaron y revisaron por posibles armas de fuego o drogas, “porque en ese momento ellos estaban tratando con posibles terroristas; ellos pensaban que éramos terroristas”.

El vuelo del dron

Daniel García detalló qué pasó con el dron que llevaban y relató que lo estuvieron volando en varios puntos de la ciudad, pero “específicamente, donde hubo el problema fue una cerca de una escuela judía”.

“La verdad es que cuando nosotros grabamos no nos damos cuenta exactamente dónde estábamos parados, solamente volar el dron para tomar como imágenes de la ciudad”, apuntó.

García agregó que lo que querían hacer era “reflejar como era un vecindario de una sociedad alta para contrastarlo con una vecindad un poquito más pobre (…) Fue como muy aleatorio el lugar donde nos detuvimos. Desgraciadamente nos detuvimos cerca de esta escuela”.

A partir de eso, los Hawks se alarmaron “muchísimo” por el dron. “Esta denuncia fue la que hizo que todo se creciera tanto, como si fuera realmente algo más allá de una simple grabación para un reportaje”.

“A final de cuentas, empezaron a pensar que era terrorismo, todo empezó a escalar muchísimo y fue donde, después de tres días de haber volado el dron, es donde se meten”, reveló Daniel Garcia.

Además de terrorismo, Julio Ibáñez dijo que también los ligaron con el crimen organizado. “Eramos muy complicados para ellos en ese momento” y ni siquiera se cercioraron que tenían ETA, el permiso otorgado por el Gobierno de Sudáfrica “y decían que estábamos ilegales en el país”.

Ingreso a la cárcel

El Profe dijo que luego de ser arrestados, tuvieron un primer juicio y a las 15:30 horas, ya estaban en la cárcel.

“Prácticamente fue por el hecho de no tener documentos, no tener sello y como ya no teníamos acceso a nuestros celulares, no podíamos comprobar el permiso que teníamos en el celular”, agregó Daniel García.

Los siete días que estuvieron en prisión fue “lo peor que nos ha pasado en la vida”, afirmó Julio Ibáñez.

Dijo que uno de sus temores era “que si se hacía grande aquí (en México), se iban a presionar allá y nos podían inventar cualquier tipo de prueba en contra y entonces ahí sí, cómo decirle a la policía que no”.

Racismo inverso

Julio Ibáñez dijo desde el día uno hubo "racismo. Hay mucho racismo inverso", pues sus “abogados eran blancos".

"Nosotros parecíamos muy blancos" y durante el caso, "el magistrado, ademas del fiscal, simplemente hacían lo imposible por retenernos y seguir encontrando, seguir inventando”.

"Lo del dron es un pretexto. Nosotros los estábamos siguiendo desde el día uno que estaban en Sudáfrica, porque eran mexicanos y porque nos llamaron la atención, y así, así es cómo se construyó la peor pesadilla”, declaró Julio Ibáñez.

Julio Ibáñez y Daniel García, libres y en México

Ibáñez apuntó que “la libertad sabe a gloria. Entiendo que queríamos estar acá y se volvió un infierno, porque no tienes control de tu vida, porque de pronto tu vida se pausa”.

Ibáñez y García fueron sentenciados a pagar 10,000 rands (más de 10,600 pesos mexicanos) o siete meses en prisión “y lo vamos llevar a la Suprema Corte, porque no está bien esa sentencia, porque no aplicaba ni siquiera una prisión, todo se maneja mal”, dijo El Profe.

Finalmente, Julio Ibáñez y Daniel García llegaron a México el miércoles, 3 de junio de 2026, y están listos para seguir trabajando en la cobertura del Mundial 2026.

Aquí puedes ver la entrevista completa de Julio Ibáñez y Daniel García con Danielle Dithurbide, en Despierta