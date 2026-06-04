¿Hay Marcha de la CNTE Hoy en CDMX? Zonas con Bloqueos por Manifestación

Toma tus precauciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene la huelga nacional con movilizaciones en Ciudad de México y en varios estados del país; aquí te decimos si hay marcha hoy, 4 de junio de 2026, en CDMX, y dónde son los bloqueos por la manifestación.

En N+, te mantenemos informado sobre las movilizaciones de la CNTE, en el cuarto día de paro nacional, y las marchas de hoy, en CDMX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

¿Por qué la CNTE sigue con protestas y bloqueos en CDMX?

Los integrantes de la CNTE iniciaron el lunes, 1 de junio de 2026, una huelga nacional para seguir exigiendo al Gobierno de México los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Aumento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

¿En qué va el diálogo de Segob con la CNTE?

A lo largo de la semana, autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se han reunido con líderes de la CNTE en mesas de diálogo; sin embargo, las conversaciones no han logrado aún un acuerdo.

Este jueves, líderes de la CNTE regresarán a la mesa de diálogo en la Segob, a las 10:00 horas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, este jueves no habrá marcha de la CNTE, solo concentraciones con posibles bloqueos de vialidades en varios puntos de la capital del país.

¿Dónde hay bloqueos de la CNTE hoy?

La SSC informó que integrantes de la CNTE se van a concentrar hoy, a partir de las 10:00 horas, en los siguientes lugares, la mayoría en accesos carreteros hacia la Ciudad de México:

Secretaría de Gobernación: Calle Abraham González 48, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.