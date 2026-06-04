¿Hay Marcha de la CNTE Hoy en CDMX? Zonas con Bloqueos por Manifestación

Aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy de la CNTE, en CDMX

Bloqueo de la CNTE en Reforma e Insurgentes, CDMXFoto: Cuartoscuro

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Atención: La CNTE continúa su huelga nacional con bloqueos en accesos a CDMX. Descubre dónde están y cómo te afecta. Infórmate antes de salir.

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