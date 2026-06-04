Sal Con Tiempo: Calles y Avenidas Inundadas o con Encharcamientos Hoy en CDMX

Conoce aquí las afectaciones tras las fuertes lluvias en la Ciudad de México

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Venustiano Carranza | Lizandro González GuerreroAfectaciones en CDMX tras fuertes lluvias. Foto: N+

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