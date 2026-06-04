Sal Con Tiempo: Calles y Avenidas Inundadas o con Encharcamientos Hoy en CDMX

Varias calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) se encuentran afectadas tras las intensas lluvias de las últimas horas, por lo que aquí te decimos dónde hay encharcamientos o inundaciones hoy, 4 de junio de 2026, para que tomes previsiones y evites complicaciones en tu traslado.
Y es que desde anoche y durante la madrugada de este jueves, lluvias fuertes azotaron varias alcaldías de la capital mexicana, lo que ocasionó diversas afectaciones.
Se reportaron vehículos varados en diversas vialidades y también el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó marcha lenta y tuvo que cerrar varias horas la estación Hangares de la Línea 5, por acumulación de agua en el exterior.
En la madrugada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX advirtió sobre lluvias de intensidad moderada en Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza, así como ligeras en gran parte de la capital.
Debido a las precipitaciones, actualizó triple alerta para varias alcaldías, para el periodo comprendido entre las 01:35 y las 04:00 horas:
Alerta amarilla:
Azcapotzalco
Gustavo A Madero
Alerta naranja:
Álvaro Obregón
Benito Juárez
Coyoacán
Cuauhtémoc
Cuajimalpa
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Tlalpan
Xochimilco
Alerta roja:
Iztacalco
Venustiano Carranza
¿Dónde hay encharcamientos o inundaciones?
De acuerdo con los reportes, estas son algunas de las vialidades afectadas:
Encharcamiento en la colonia 20 de noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.
Encharcamiento en 1er Retorno de Cecilio Robelo y Lázaro Pavia, colonia Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.
Encharcamiento de 250 metros de espejo, en el cruce de la avenida Francisco Del Paso y Troncoso y Sidar y Rovirosa, alcaldía Venustiano Carranza.
Encharcamiento de 200 metros lineales en calle Oriente 176, colonia Moctezuma 2da sección, en alcaldía Venustiano Carranza.
Encharcamiento en 4 carriles de Calzada de la Viga y Avenida del Taller, alcaldía Cuauhtémoc.
Encharcamiento en la calle Xochimilco, colonia Santa Cruz Xochitepec, alcaldía Xochimilco.
Encharcamiento de 100 metros de espejo en la calle Ejido, Santa Cruz Xochitepec, alcaldía Xochimilco.
Encharcamiento de 300 metros lineales en calle Periférico, colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa.
Encharcamiento de 200 metros lineales en calle Ignacio Zaragoza, colonia Tepalcates, en alcaldía Iztapalapa.
Encharcamiento de 20 metros lineales en calle Avenida Principal, colonia Central de Abasto, en alcaldía Iztapalapa.
Encharcamiento de 2000 metros en calle Casimiro del Valle, colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en alcaldía Iztapalapa.
Encharcamiento de 200 metros lineales en calle Gitana, colonia Nopalera, en la alcaldía Tláhuac.
SPB
Sal Con Tiempo: Calles y Avenidas Inundadas o con Encharcamientos Hoy en CDMX
Encharcamiento de 800 metros lineales en calle Pampas, colonia Moderna, en alcaldía Benito Juárez.
Encharcamiento en Avenida Canal de San Juan, esquina Eje 3 Sur- Canal de Tezontle, colonia Leyes de Reforma.
Encharcamiento en lateral de Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior al Oriente, alcaldía Iztacalco.
Encharcamiento en área aproximada de 400 m², con tirante de 50 centímetros, en la colonia Federal, alcaldía Venustiano Carranza.
Encharcamiento en Av. La Turba y Heberto Castillo, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac.
Encharcamiento en Circuito Interior y Av. José Vasconcelos, San Miguel Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.