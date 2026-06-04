Azotan Fuertes Lluvias de Madrugada en CDMX: Dejan Encharcamientos y Autos Varados

Durante la madrugada de este jueves 4 de junio, fuertes lluvias azotaron diversas alcaldías de la Ciudad de México, donde se reportaron varios encharcamientos, inundaciones, así como vehículos varados en vialidades. Además, el Metro implementó marcha lenta y cerró el acceso en una estación.

La magnitud de las anegaciones escaló en inmediaciones de la estación Hangares de la Línea 5, donde se suspendió el servicio, debido a que los usuarios no pueden ingresar.

"Debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación Hangares de la Línea 5, provocada por la fuerte lluvia, y como medida de seguridad y protección civil para las y los usuarios, la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso", indicó el Metro de la Ciudad de México a las 5:25 horas.

Igual se implementó la marcha de seguridad en nueve líneas del Sistema de Transporte Colectivo.

Las autoridades actualizaron el nivel de alerta por las precipitaciones conforme el avance de las horas, principalmente para el centro, norte, así como la franja que va del oriente al poniente de la capital del país.

Minutos antes de la media noche del miércoles 3 de junio, indicaron que la emergencia estaba en los colores naranja y amarillo, lo que ya significaba un aviso considerable de la magnitud, pero la intensidad subió hasta el rojo cerca de los 2:00 horas para Iztacalco y Venustiano Carranza.

En la calle Xochimilco, colonia Santa Cruz Xochitepec, @XochimilcoAl, se originó un encharcamiento de aproximadamente 150 metros. Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX abrió los accesorios hidráulicos para abatir los niveles. No se reportan afectaciones de bienes inmuebles. pic.twitter.com/TMAAfZKiw3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

Usuarios compartieron fotografías de las anegaciones en sus calles, mientras que unidades de Protección Civil afirmaron que laboraban para retirar el agua. Asimismo, se registraron fuertes descargas eléctricas. Las autoridades advirtieron posible caída de granizo.

A las 1:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla para Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tláhuac. Indicó que esto persistiría hasta las 4:00 horas. En ese periodo se pronosticaron lluvias de 15 y 29 mm.

Una hora después, la dependencia actualizó la alerta naranja por la persistencia de lluvias fuertes en 10 alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.

¿Cuáles son los puntos afectados?

Debido a las fuertes precipitaciones se reportaron encharcamientos y otras afectaciones:

-Tránsito Lento para las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B del Sistema de Transporte Colectivo, debido a las precipitaciones.

-Venustiano Carranza: Cierre de la estación Hangares de la Línea 5 del Metro hasta nuevo aviso; el resto de las estaciones de la línea continuó operando con normalidad.

-Venustiano Carranza: Eje 1 y Correos y Telégrafos, colonia Federal, policías de Tránsito sacaron los vehículos barados derivado de las lluvias.

-Iztapalapa: en avenida Principal, colonia Central de Abasto, se atendió un encharcamiento y se realizó el desalojo de agua pluvial en un área de 20 metros lineales.

-Iztacalco: Encharcamiento en Circuito Interior a la altura de Plutarco Elías Calles en ambos sentidos.

-Venustiano Carranza: en calle Oriente 176, colonia Moctezuma Segunda Sección, se atendió un encharcamiento y se realizó el desalojo de agua pluvial en un área de 200 metros lineales.

-Xochimilco: Calle Ejido y calle Xochimilco en Santa Cruz Xochitepec, dos espejos de agua de 100 y 150 metros.

-Venustiano Carranza: Calle Sur 107, colonia Aeronáutica Militar la lluvia afectó entrada y patio de una vivienda.

-Avenida Fuerza Aérea, colonia Hangares, un ciudadano reportó agua acumulada por más de tres horas.

Atendemos un Encharcamiento en calle Periférico, colonia Chinampac de Juárez, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 300 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/gKTRo57e8b — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 4, 2026

-Coyoacán: en calle San Faustino, colonia Pedregal de Santa Úrsula, se retiró una rama de aproximadamente 12 metros de largo que se desprendió de un árbol en vía pública y cayó sobre un vehículo particular.

- Iztapalapa: en Periférico, colonia Chinampac de Juárez, se atendió un encharcamiento y se realizó el desalojo de agua pluvial en un área de 300 metros lineales.

-Benito Juárez: en calle Pampas, colonia Moderna, se atendió un encharcamiento y se realizó el desalojo de agua pluvial en un área de 800 metros lineales.

-Iztapalapa: en calle Ignacio Zaragoza, colonia Tepalcates, se atendió un encharcamiento y se realizó el desalojo de agua pluvial en un área de 200 metros lineales.

-Venustiano Carranza: En el cruce de Francisco del Paso y Troncoso con Sidar y Rovirosa hubo un encharcamiento de 250 metros, donde se remolcó un vehículo varado.

ASJ