Azotan Fuertes Lluvias de Madrugada en CDMX: Dejan Encharcamientos y Autos Varados

Fuertes precipitaciones se registraron en las primeras horas de este jueves, causando que autos quedaran varados cerca de la zona del aeropuerto, donde fue cerrada la Estación Hangares de la Línea 5

Autos varados
Lluvias

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas azotan CDMX, inundaciones en Iztacalco y Venustiano Carranza. Protección Civil trabaja para retirar agua. ¿Cómo afecta tu zona?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+