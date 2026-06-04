Murió Marjane Satrapi, Ilustradora y Cineasta Autora de Persépolis

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y película "Persepolis", falleció a los 56 años, informaron este jueves 4 de junio sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Satrap alcanzó fama internacional con "Persepolis", autobiografía gráfica en blanco y negro que relata su infancia en Irán durante la Revolución Islámica, y que fue adaptada al cine en 2007.

Su esposo, quien fue productor, actor y guionista, murió el 8 de abril de 2025.

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica "Persépolis" (2000), en la que relata su infancia en Irán bajo el yugo de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

Su adaptación al cine, junto a Vincent Paronnaud, despertó el aplauso internacional y fue galardonada en 2007 con el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

We are deeply saddened by the passing of Marjane Satrapi, the acclaimed Franco-Iranian artist, filmmaker, and author of the internationally celebrated graphic novel Persepolis who died at the age of 56.



Marjane Satrapi was a fearless voice for feminism, human rights, and… pic.twitter.com/qKPcQv3uIM — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) June 4, 2026

"Película universal"

"Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes", declaró en Cannes la artista, quien en los últimos años siguió denunciando el régimen de los ayatolás de la República Islámica de Irán.

En 2024, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Férrea opositora de las autoridades de Teherán, Satrapi rechazó en 2025 la Legión de Honor francesa para denunciar "la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán", donde se producía de nuevo una fuerte represión.

"Desde hace un tiempo realmente me cuesta entender la política de Francia hacia Irán", indicó entonces la artista en Instagram, lamentando que a "jóvenes iraníes amantes de la libertad, disidentes, artistas, se les niegan los visados".

La Fundación Narges, dirigida por la familia de la Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la artista.

"Marjane Satrapi fue una voz intrépida en defensa del feminismo, los derechos humanos y la libertad. A través de su obra y su compromiso público, abogó de manera constante por los derechos de las mujeres, solidarizándose con el pueblo de Irán y amplificando el mensaje del movimiento Mujer, Vida, Libertad en el escenario global", posteó la organización.

El legado cultural, artístico y moral de Satrapi trasciende fronteras. Obras como "Bordados", "Pollo con ciruelas" y sus películas consolidaron su posición como una de las figuras más influyentes del cómic y el cine de autor contemporáneo.

ASJ