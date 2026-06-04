Murió Marjane Satrapi, Ilustradora y Cineasta Autora de Persépolis

La artista francoiraní de 56 años falleció de tristeza, poco más de un año después de la muerte de su esposo, informó la familia

PersépolisFue mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis'. Foto: Reuters.

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La artista Marjane Satrapi, conocida por 'Persépolis', falleció a los 56 años. Su obra y activismo dejaron una huella imborrable en la lucha por la libertad.

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