Selección de Irán Llega el Domingo a México para el Mundial 2026; Agradece Hospitalidad

El equipo de futbol de Irán tiene previsto llegar el domingo 7 de junio a México para instalarse en su campamento base para el Mundial-2026, anunció su servicio de prensa.

La guerra en Medio Oriente, iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, ha perturbado la preparación del equipo persa para el torneo internacional de la FIFA organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México.

La federación tenía previsto instalar su campamento base en Tucson, Arizona, pero finalmente optó por desplazarlo a Tijuana, en el norte de México.

Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo nacional iraní partirá "a las 15:20 del sábado 6 de junio y debería llegar a México a la 01:30 del domingo 7 de junio", dijo el servicio de prensa en un comunicado este miércoles 3 de junio.

Los jugadores iraníes esperan todavía sus visados para Estados Unidos, donde deben disputar los tres partidos de la fase de grupos del torneo que se celebra del 11 de junio al 19 de julio.

A principios de esta semana, tampoco disponían de visados para México, aunque el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, afirmó el lunes que esperaban obtenerlos el martes o el miércoles.

Agradecen hospitalidad mexicana

Antes de llegar a Tijuana, Baja California, donde instalará su campamento de concentración para el Mundial, realizará una escala técnica en España.

En su comunicado, los iraníes agradecieron la hospitalidad, el respeto y la amistad que han recibido de México, luego de que Estados Unidos les negara la posibilidad de alojarse en su territorio durante el torneo.

La selección de la república islámica tendrá su base en la ciudad fronteriza colindante con California y desde ahí se trasladará a los juegos que disputará en suelo estadounidense.

Los iraníes deben jugar sus dos primeros encuentros en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle.

ASJ