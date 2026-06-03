Selección de Irán Llega el Domingo a México para el Mundial 2026; Agradece Hospitalidad

Los futbolistas de la república islámica tendrán su campamento base en Tijuana, luego de que Estados Unidos no quiso alojarlos por la guerra en Medio Oriente

Selección de IránLa Selección de Irán tendrá su campamento base en Tijuana. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Con la guerra en Medio Oriente como telón de fondo, Irán elige México para su base en el Mundial 2026. Conoce cómo la hospitalidad mexicana ha sido clave para su preparación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+