Selección de Irán Eligió Tijuana para su Preparación Rumbo al Mundial 2026

Irán se prepara para el Mundial 2026 en Tijuana. La ciudad destaca por su ubicación y condiciones climáticas

Selección Iraní en TijuanaFoto: Ayuntamiento de Tijuana

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La Selección de Irán elige Tijuana para su campamento rumbo al Mundial 2026. Conoce cómo la infraestructura y el apoyo local fueron clave para esta decisión.

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