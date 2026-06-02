Selección de Irán Eligió Tijuana para su Preparación Rumbo al Mundial 2026

La Selección Nacional de Irán realizará su campamento de preparación en Tijuana de cara a la Copa Mundial de 2026, destacando las condiciones de la ciudad y el apoyo de autoridades locales como factores clave para su elección.

A través de un comunicado emitido por Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, se informó que el equipo viajará a México el próximo 6 de junio para iniciar su concentración.

En el comunicado, el directivo reconoció la hospitalidad, el respeto y la colaboración de autoridades de Baja California y del municipio de Tijuana, señalando que han sido fundamentales para generar condiciones óptimas para la estancia del equipo.

Infraestructura y ubicación son clave

La selección iraní consideró factores como la ubicación geográfica de Tijuana, su cercanía con sedes en Estados Unidos y sus condiciones climáticas, lo que la convierte en una opción estratégica frente a otras alternativas previamente analizadas.

Asimismo, se indicó que las instalaciones contarán con medidas de seguridad, garantizando condiciones adecuadas para todas las selecciones participantes.

APG