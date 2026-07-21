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Video del Mensaje de Shakira a España luego de Ganar Mundial 2026: ¿Qué Dijo?

Te decimos cuál fue el mensaje de la cantante Shakira para los campeones del Mundial 2026

Shakira durante su participación en el medio tiempo de la final del Mundial 2026Shakira durante su participación en el medio tiempo de la final del Mundial 2026. Foto: Reuters

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Shakira celebra la victoria de España en el Mundial 2026 con un mensaje lleno de admiración y cariño. Conoce cómo la cantante se une a la fiesta de La Roja.

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