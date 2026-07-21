Video del Mensaje de Shakira a España luego de Ganar Mundial 2026: ¿Qué Dijo?

España vivió ayer, 20 de julio de 2026, una gran celebración por el triunfo de su selección en el Mundial 2026. Te decimos cuál fue el mensaje de la cantante Shakira para los campeones del mundo.

Cabe recordar que los festejos incluyeron una serie de homenajes institucionales y un recorrido por las principales calles de Madrid, donde miles de aficionados se reunieron para celebrar la obtención de la segunda estrella en la historia del equipo nacional.

Mensaje de Shakira a España

La cantante colombiana Shakira envió un emotivo mensaje de felicitación para la selección española por su triunfo ante Argentina en la final del Mundial 2026, durante la celebración en Madrid, que fue transmitido en video.

“Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido, ha sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón ¡Que alegría poder vivir esto con ustedes!"

La colombiana manifestó sus “ganas de estar ahí para celebrar con ustedes por todo lo alto”.

VIDEO | La cantante colombiana Shakira se une a la celebración que cientos de miles de personas realizaron en Madrid, con un mensaje en el que felicita a la selección española por su triunfo ante Argentina en la final del Mundial 2026.



📹 RFEF. pic.twitter.com/y5oa1eq0jr — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 21, 2026

“Y bueno, ya me dicen por aquí todos que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí y eso muestra que tenemos un vínculo inquebrantable. Los quiero mucho y nos vemos muy muy pronto ¡A celebrar!”, dijo la cantante.

Con información de N+

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