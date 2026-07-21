La Caída del Partido Conservador en Reino Unido: Así Llega Andy Burnham como Primer Ministro

El Reino Unido inició una nueva etapa política este 20 de julio de 2026, cuando Andy Burnham asumió como Primer Ministro en Londres, Inglaterra. Su llegada al poder ocurre después de varios años marcados por escándalos, crisis económicas, cambios de liderazgo y un desgaste que terminó por transformar el panorama político británico. Burnham fue elegido líder del Partido Laborista el 16 de julio de 2026 y se convirtió en el quinto primer ministro que ha tenido el país en apenas siete años, una cifra que refleja la inestabilidad que ha atravesado una de las democracias más antiguas del mundo.

Además, Burnham es el segundo primer ministro laborista después de que el Partido Conservador dominara el Parlamento británico durante 14 años consecutivos. Su nombramiento representa un nuevo intento por recuperar la confianza de la población tras una sucesión de gobiernos que enfrentaron fuertes cuestionamientos.

El escándalo que detonó la caída del Partido Conservador

La crisis política que debilitó al Partido Conservador comenzó en 2022, cuando Boris Johnson ocupaba el cargo de primer ministro del Reino Unido. Su gobierno quedó envuelto en una serie de controversias que deterioraron la confianza pública y provocaron una ola de renuncias dentro de su propio gabinete.

Uno de los casos más graves fue el señalamiento de haber protegido a Chris Pincher, un diputado conservador acusado de acoso sexual. A ello se sumaron las críticas por el manejo de la pandemia de COVID-19 y el llamado "Partygate", el escándalo derivado de las fiestas realizadas en edificios gubernamentales mientras el país permanecía bajo estrictas restricciones sanitarias.

Antes de ofrecer una disculpa pública, Boris Johnson reconoció la gravedad de lo ocurrido durante su administración.

"Eso estuvo mal, lo lamento muchísimo, entiendo el coraje del público y sigo ofreciendo disculpas por lo acontecido bajo mi mando y asumo toda la responsabilidad".

El 7 de julio de 2022, Johnson anunció su renuncia después de tres años en el cargo. Su salida se hizo efectiva el 6 de septiembre de 2022.

Liz Truss duró solo 49 días y desató una crisis económica

Tras la salida de Boris Johnson, Liz Truss asumió el cargo de primera ministra el 6 de septiembre de 2022. Sin embargo, su gestión pasó rápidamente a la historia por convertirse en la más breve que ha tenido el Reino Unido.

Una de sus primeras decisiones fue anunciar el mayor recorte de impuestos desde 1972. El plan contemplaba financiar esa reducción mediante un incremento de la deuda pública, lo que provocó una reacción inmediata y negativa en los mercados financieros. La libra esterlina cayó, aumentó la incertidumbre económica y el gobierno enfrentó una fuerte presión política.

Ante la crisis, Liz Truss anunció su renuncia el 20 de octubre de 2022 y dejó oficialmente el cargo cinco días después. Permaneció únicamente 49 días como primera ministra, el periodo más corto registrado en la historia del país.

Al comunicar su decisión, Liz Truss explicó por qué consideró imposible continuar al frente del gobierno.

"Reconozco que, dada esta situación, no puedo cumplir con el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador. He hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que renuncio como líder del Partido Conservador."

Rishi Sunak intentó salvar al gobierno, pero los conservadores perdieron el poder

El 25 de octubre de 2022, Rishi Sunak asumió como primer ministro tras convertirse en líder del Partido Conservador. Su llegada marcó un momento histórico al ser el primer jefe de gobierno británico de ascendencia india.

En mayo de 2024, Sunak convocó elecciones parlamentarias anticipadas y solicitó al Rey la disolución del Parlamento. Los comicios se celebraron el 4 de julio de 2024 y representaron un duro golpe para los conservadores, quienes perdieron la mayoría parlamentaria frente al Partido Laborista encabezado por Sir Keir Starmer.

Después de conocer los resultados electorales, Rishi Sunak reconoció públicamente la derrota y aceptó el mensaje enviado por los votantes.

"Al país quisiera decirle, antes que todo, que lo siento. A este trabajo le he dado todo, pero ustedes me han mandado una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar y el de ustedes es el único juicio que importa."

Keir Starmer puso fin a 14 años de dominio conservador, pero su gobierno también terminó antes de tiempo

El 5 de julio de 2024, Sir Keir Starmer asumió como primer ministro, poniendo fin a 14 años consecutivos de gobiernos conservadores. Su llegada fue vista como un cambio histórico en la política británica y una oportunidad para reconstruir la confianza en las instituciones.

No obstante, tras casi dos años en el cargo, Starmer enfrentó una caída en su popularidad y malos resultados en las elecciones locales. Debido a ese desgaste político, anunció su renuncia el 22 de junio de 2026.

Finalmente, el 20 de julio de 2026 dejó formalmente el cargo y dio paso a Andy Burnham, quien ahora enfrenta el reto de estabilizar un país que ha tenido cinco primeros ministros en solo siete años y recuperar la confianza de una ciudadanía marcada por años de crisis políticas y económicas.

Con información de Erick Alcalá Robles.