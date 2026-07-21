Internacional

La Caída del Partido Conservador en Reino Unido: Así Llega Andy Burnham como Primer Ministro

Escándalos, crisis económicas y cambios de liderazgo provocaron el desgaste que terminó con 14 años de dominio del Partido Conservador

Burnham releva a Keir Starmer como primer ministroBurnham releva a Keir Starmer como primer ministro. Foto: AP

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Andy Burnham asumió como primer ministro de Reino Unidos el 20 de julio de 2026 y se convirtió en el quinto jefe de gobierno británico en apenas siete años

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