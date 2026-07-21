Medio Ambiente

Nivel del Cutzamala Hoy: Así Están las Presas Luego de Fuertes Lluvias

Las lluvias de julio han mejorado el almacenamiento del Sistema Cutzamala; te indicamos cómo están las presas

Lluvias Recuperan al Sistema Cutzamala: Así Está el Nivel de Agua en las Presas del Valle de MéxicoPresa en Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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