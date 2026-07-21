Nivel del Cutzamala Hoy: Así Están las Presas Luego de Fuertes Lluvias

Hoy, 21 de junio de 2026, el nivel del Sistema Cutzamala incrementó, en N+ te compartimos cómo están las presas luego de las fuertes lluvias registradas.

El Sistema Cutzamala es una de las obras hidráulicas más importantes de México y una pieza importante para el suministro de agua potable en el centro del país.

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Este sistema está integrado por una red de presas, plantas de bombeo, canales, túneles y acueductos que transportan agua.

¿Cómo está el nivel del Cutzamala hoy?

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el almacenamiento del Sistema Cutzamala mostró un incremento respecto a la medición anterior, impulsado por las lluvias registradas durante julio.

Aunque las precipitaciones han favorecido la recuperación de las presas, las autoridades mantienen un monitoreo permanente para evaluar su evolución durante el resto de la temporada de lluvias.

El Sistema Cutzamala está conformado por tres presas principales y su nivel al corte del 20 de julio de 2026 es el siguiente:

El Bosque: se encuentra al 63.26 de su nivel.

Villa Victoria:66.94% de llenado.

Valle de Bravo: 79.94% de su llenado.

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