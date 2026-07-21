¿‘Dibu’ Martínez Dejará la Selección de Argentina? Este Es el Mensaje del Portero

Luego de la final del Mundial 2026, el portero de la selección argentina Emiliano ‘Dibu’ Martínez publicó un mensaje en redes sociales hoy, 21 de julio de 2026, en el que puso en duda su continuidad con la Albiceleste. Aquí te contamos qué dijo el guardameta.

El mensaje llegó luego de que Argentina fue derrotada por España en la final de la copa del Mundo, en un partido que se llevó a cabo en Estados Unidos de América, país que organizó la justa deportiva junto con México y Canadá.

¿Qué dijo ‘Dibu’ Martínez?

El guardameta de 33 años compartió una publicación en Instagram que incluyó imágenes suyas en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se disputó la final en la que no pudo contener el remate de Ferran Torres que dio el segundo título mundial a la 'Roja'.

"Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", afirmó.

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad es que el dolor es difícil de explicar", agregó el portero, quien contuvo 11 disparos españoles en el partido del domingo.

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“Lo siento mucho”

'Dibu' Martínez, quien lloró desconsolado sobre el césped estadounidense, agregó: "Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

Además del guardameta, el defensor Nicolás Otamendi publicó ayer en sus redes sociales un sentido homenaje a sus compañeros:

"Ustedes son mi lugar seguro cuando el futbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas".

Mientras que Nicolás Tagliafico resumió en Instagram su sentimiento por la derrota: "Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada".

Leandro Paredes, mediocampista del Boca Juniors, quien fue expulsado una vez finalizado el choque del domingo tras agredir a algunos jugadores españoles, afirmó en sus redes: "Gracias Argentina, te amo hoy y siempre".

Y Nicolás González, de Atlético de Madrid, también se expresó vía Instagram sobre la derrota: "¿Que si duele? Claro que duele y muchísimo, no hay explicaciones de las sensaciones que tenemos todos los argentinos, pero estamos acostumbrados a combatir el dolor y eso es lo que nos hace diferente de los demás, por eso nos miran y nos envidian".

Con información de EFE.

SPB