Futbol

¿‘Dibu’ Martínez Dejará la Selección de Argentina? Este Es el Mensaje del Portero

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, guardameta de la selección argentina, publica mensaje en redes sociales tras participación en el Mundial 2026

El portero argentino Emiliano Martínez durante la final del Mundial 2026. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images vía REUTERSEl portero argentino Emiliano Martínez durante la final del Mundial 2026. Foto: Vincent Carchietta-Imagn Images vía REUTERS

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El dolor de 'Dibu' Martínez tras la final del Mundial 2026: 'Soñé con traerla a Argentina'. ¿Qué significa su mensaje para el futuro de la Albiceleste? Infórmate aquí.

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