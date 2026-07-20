Deportes

FIFA Abre Investigación por Pelea en Final España vs Argentina y Advierte Sanciones

El comité disciplinario de la FIFA designó a un fiscal especial para investigar posibles infracciones de su código disciplinario

El jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes y Thiago Almada. Foto: APEl jugador español Gavi, a la izquierda, es empujado en un choque con el jugador argentino Leandro Paredes y Thiago Almada. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+