FIFA Abre Investigación por Pelea en Final España vs Argentina y Advierte Sanciones

La FIFA abrió este lunes 20 de julio de 2026 una investigación luego de la pelea registrada en el campo en las celebraciones posteriores al triunfo de España sobre Argentina en la Final del Mundial.

Las repeticiones de video mostraron a varios jugadores involucrados en un altercado, entre ellos el mediocampista argentino Leandro Paredes, quien pareció empujar a Eric García, de España, sujetándolo por el cuello. Cuando el suplente español Gavi intervino, Paredes lo empujó al suelo.

El capitán de España, Rodri, también pareció recibir un golpe en el estómago por parte del defensor argentino Nahuel Molina cuando pasó corriendo para unirse a sus compañeros que celebraban la conquista del título.

Molina luego se le acercó a Rodri, quien fue el objetivo de un enfrentamiento verbal por parte de su excompañero del Manchester City, Nicolás Otamendi.

Otros jugadores y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, acudieron rápidamente para desescalar la situación.

Designan a fiscal disciplinario y de ética

La FIFA dijo en un comunicado que su “comité disciplinario ha designado a un fiscal disciplinario y de ética para investigar posibles infracciones del (código disciplinario de la FIFA) con respecto a los incidentes posteriores al partido” .

El breve comunicado no dio un calendario para una investigación y no nombró a Paredes, a quien no se le mostró una tarjeta roja después del partido, aunque podría enfrentar una suspensión.

Lo que no se vio en la Final del Mundial 2026

España necesitó tiempo extra para ganar la final del domingo por 1-0 después de que Argentina se quedara con 10 hombres. Enzo Fernández fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido al final de los 90 minutos.

Los jugadores de Argentina se quedaron de pie frente a sus aficionados, de espaldas al podio, cuando el plantel de España levantó el trofeo. Fue una inusual muestra de falta de respeto hacia los nuevos campeones, que habían hecho un pasillo de honor a sus rivales para recoger sus medallas.

En una entrevista con el medio local Radio Mitre, el presidente Javier Milei afirmó el domingo que la derrota en la final ante España “no puede opacar ni empañar el logro de llegar a una Final del mundo”.

Agregó que se trató de la tercera final mundialista de Argentina en cuatro ediciones y expresó su “orgullo” por el equipo porque, según señaló, lo vio “pelear hasta el final”.

Los seleccionados y el cuerpo técnico arribaron a Buenos Aires el lunes y fueron recibidos por cientos de aficionados, pero no dieron declaraciones antes de dirigirse al complejo de la Federación de Fútbol de Argentina.

Con información: AP

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