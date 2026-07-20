Apuñalan a Chófer de Aplicación por Disputa Vial en Saltillo

Varias lesiones en el brazo izquierdo y la cabeza sufrió el conductor de un taxi de aplicación luego de que el chofer de una camioneta lo agrediera en el acceso a la colonia Villas de Peña Sur, en Saltillo, tras una disputa vial.

De acuerdo con un video captado por una cámara de seguridad, se observa cómo el conductor de una camioneta descendió de su unidad y comenzó a agredir verbal y físicamente al chofer de aplicación.

La víctima también bajó del vehículo y respondió con un golpe que derribó al agresor. Al verse superado, el hombre sacó una navaja y apuñaló al conductor.

Después de ser auxiliado por una vecina del sector, el conductor del taxi de aplicación volvió a subir a su vehículo y, por sus propios medios, solicitó atención médica.

Elementos de la Policía Municipal emprendieron la búsqueda del presunto agresor, pero únicamente localizaron la camioneta en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la prolongación Urdiñola. El sujeto permanece prófugo.

Agresión con navaja dejó a hombre en estado grave en Piedras Negras

Un hombre de 32 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras.

El lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde su estado de salud fue reportado como grave debido a la gravedad de las heridas. La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila, realizó las diligencias para identificar y localizar al presunto responsable.