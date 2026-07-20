Seguridad

Apuñalan a Chófer de Aplicación por Disputa Vial en Saltillo

Un chófer de aplicación fue apuñalado luego de una disputa vial en Saltillo.

Apuñalan a Chófer de Aplicación por Disputa Vial en SaltilloEl hombre sacó una navaja y apuñaló al conductor. Foto: N+

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Impactante ataque en Saltillo: un chófer de aplicación fue apuñalado tras una disputa vial. La policía busca al agresor, quien sigue prófugo. Descubre más sobre este caso.

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