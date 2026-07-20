Seguridad

Muere Hombre Dentro de Casa Mientras Realizaba Trabajos de Albañilería en Gómez Palacio

Un hombre fue localizado sin vida al interior de una casa en la colonia Brittingham.

Muere Hombre Dentro de Casa Mientras Realizaba Trabajos de Albañilería en Gómez PalacioEl hombre fue encontrado inconsciente al exterior del baño de la casa. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Gómez Palacio: Hombre de 51 años muere mientras realizaba trabajos de albañilería en su casa. ¿Qué ocurrió realmente? Descúbrelo aquí.

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Muere Hombre Mientras Trabajaba en Casa en Gómez Palacio