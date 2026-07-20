Muere Hombre Dentro de Casa Mientras Realizaba Trabajos de Albañilería en Gómez Palacio

Un hombre fue localizado sin vida en una casa ubicada en la colonia Brittingham en el municipio de la ciudad de Gómez Palacio. De acuerdo a los reportes, el occiso identificado como Javier de 51 años, se encontraba realizando trabajos de albañilería.

El hombre fue encontrado inconsciente al exterior de un baño, al arribo de los elementos de la Cruz Roja, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se informó que no contaba con golpes visibles en el cuerpo, por lo que podría tratarse de una muerte natural. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Mujer es encontrada sin vida dentro de su casa en Torreón

Una mujer fue localizada sin vida la mañana del 5 de julio al interior de su casa, ubicado en la colonia Residencial Victoria de Torreón. De acuerdo con los reportes, sus familiares la encontraron sin signos vitales luego de que no despertó tras pasar la noche en su habitación.