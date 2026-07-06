Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de Casa en Torreón; Investigan Presunta Broncoaspiración

Durante la madrugada del domingo 5 de julio, una mujer fue encontrada sin vida al interior de su casa en la colonia Residencia Victoria en Torreón, presuntamente a causa de una broncoaspiración mientras dormía.

El hallazgo se reportó por la mañana en una casa de la calle Madre Patria. Según relataron sus familiares, la mujer cenó de manera habitual y se fue descansar, sin embargo, ya no despertó.

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La víctima no tenía antecedentes de enfermedades y se encontraba en buen estado de salud, por lo que sus allegados no lograron entender lo sucedido. Fueron ellos mismos quienes la localizaron sin signos vitales y notificaron a las autoridades.

Paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y corroboraron el fallecimiento. Elementos de Seguridad Pública resguardaron el inmueble hasta el arribo de los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Aunque de manera preliminar se señala broncoaspiración como posible causa, será la necropsia de ley la que determine de manera oficial el motivo del deceso.

Localizan sin vida a hombre dentro de una casa en Gómez Palacio

Otro cuerpo sin vida fue localizado al interior de una casa en la colonia Chapala en Gómez Palacio el 29 de junio, los hechos ocurrieron luego de que vecinos reportaran olores provenientes del inmueble.

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Elementos de la Vicefiscalía acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del caso. Posteriormente, el cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley.