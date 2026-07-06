Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de Casa en Torreón; Investigan Presunta Broncoaspiración

Una mujer murió por una presunta broncoaspiración al interior de una casa en Torreón.

Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de Casa en Torreón; Investigan Presunta BroncoaspiraciónFoto: N+

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Impactante hallazgo en Torreón: una mujer fue encontrada sin vida en su casa, presuntamente por broncoaspiración mientras dormía. La necropsia determinará la causa oficial. Conoce más detalles.

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Mujer hallada sin vida en Torreón: investigan broncoaspiración