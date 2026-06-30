Encuentran Cuerpo de Hombre Dentro de Casa de la Colonia Chapala en Gómez Palacio

La tarde de este 29 de junio, un hombre fue encontrado sin vida al interior de una casa ubicada en el andador número 34 de la colonia Chapala, en Gómez Palacio.

El occiso fue identificado como José N., quien, de acuerdo con vecinos del sector, era adicto a la droga conocida como cristal.

Los vecinos señalaron que no lo veían desde el pasado sábado, por lo que acudieron a buscarlo a su domicilio; sin embargo, no lograron localizarlo.

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Fue hasta este lunes, cuando comenzaron a percibirse olores fétidos provenientes del interior de la vivienda, que algunas personas ingresaron al inmueble y localizaron al hombre sin vida.

Personal de la Vicefiscalía tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones correspondientes.Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Hallan sin vida a menor dentro de una casa en Saltillo

El pasado 11 de junio, una adolescente de 17 años fue localizada sin vida al interior de una casa ubicada en la colonia Lomas del Refugio en Saltillo, luego de que familiares solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras encontrarla inconsciente.

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Paramédicos acudieron al domicilio y confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.