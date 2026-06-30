Encuentran Cuerpo de Hombre Dentro de Casa de la Colonia Chapala en Gómez Palacio

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado al interior de una casa en la colonia Chapala en Gómez Palacio

Encuentran Cuerpo de Hombre Dentro de Casa de la Colonia Chapala en Gómez PalacioFoto: N+

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Impactante hallazgo en Gómez Palacio: encuentran cuerpo de José N. en su casa en Chapala. Vecinos alertaron por olores fétidos. Autoridades investigan.

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