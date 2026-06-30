Vuelca Autobús de Pasajeros en Carretera Río Grande-Torreón

La tarde de este lunes se registró la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Río Grande-Torreón en el municipio de Lerdo.

Vuelca Autobús de Pasajeros en Carretera Río Grande-TorreónFoto: N+

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Impactante volcadura de autobús en la carretera Río Grande-Torreón deja varios heridos. El chofer presuntamente dormitaba. Guardia Nacional y Cruz Roja al rescate.

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