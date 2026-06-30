Vuelca Autobús de Pasajeros en Carretera Río Grande-Torreón

La tarde de este lunes 29 de junio se registró la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera Río Grande-Torreón, a la altura de la curva de El Chocolate, en el municipio de Lerdo.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús provenía de Durango y se dirigía a la ciudad de Torreón. A bordo de la unidad, conducida por Ezequiel, de 37 años, viajaban aproximadamente 12 personas.

Según el testimonio de los pasajeros, el chofer presuntamente venía dormitando, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcada a un costado de la carretera.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros en responder al accidente y auxiliaron a los pasajeros para salir del autobús.

Al lugar también arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los lesionados. Algunos presentaron heridas leves, mientras que otros requirieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Camión de Pasajeros Choca en Carretera Acuña-Piedras Negras

El pasado 11 de junio, un camión de pasajeros se vio involucrado en un accidente sobre la carretera federal 2, en el tramo entre Acuña y Piedras Negras. Tras el percance, el operador y personal de la empresa abandonaron la unidad.

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Elementos de la Guardia Nacional acudieron para resguardar la zona y realizar el reporte correspondiente. Los usuarios señalaron que permanecieron más de una hora a la espera de una unidad de reemplazo, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.