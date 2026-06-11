Camión Choca en Carretera Federal 2 en Acuña; Chófer Abandona a Pasajeros

Un camión de pasajeros chocó sobre la carretera federal 2, en el tramo que conecta Acuña con Piedras Negras

Camión Choca en Carretera Federal 2 en Acuña; Chófer Abandona a PasajerosFoto: N+

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Impactante accidente en carretera federal 2: un camión de pasajeros choca y el chófer abandona a los viajeros. Autoridades investigan las causas. ¿Qué sucedió realmente?

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