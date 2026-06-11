Camión Choca en Carretera Federal 2 en Acuña; Chófer Abandona a Pasajeros

Un camión de pasajeros protagonizó un choque durante la madrugada del 11 de junio. El percance fue reportado cerca de las 2:00 horas sobre la carretera federal 2, en el tramo que conecta Acuña con Piedras Negras.

Tras el accidente, el operador y personal de la línea abandonaron la unidad, dejando a los pasajeros varados en el lugar. Se dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron al sitio para asegurar la zona y tomar el reporte correspondiente.

Usuarios denunciaron que la empresa del camión de pasajeros, no envío unidad de respaldo inmediata, dejándolos abandonados por más de una hora en el acotamiento.

Autoridades ya integran el parte del accidente para poder determinar las causas exactas del siniestro y fincar las responsabilidades correspondientes.

Camión de ruta choca contra hotel en carretera Torreón-Matamoros

El pasado 24 de abril, un camión de transporte público de la ruta Torreón-Matamoros protagonizó un aparatoso accidente sobre la carretera Torreón-Matamoros, a la altura del fraccionamiento Portal del Sol. De acuerdo con los reportes, la unidad presentó una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control mientras circulaba por la zona.

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Durante el percance, el vehículo impactó una luminaria y posteriormente se estrelló contra la fachada de un hotel. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a 15 personas lesionadas, incluido el operador de la unidad, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad.