Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Cerca de Alambre en Lerdo

Un joven motociclista murió al perder el control y chocar contra una cerca de alambre en Lerdo.

Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Cerca de Alambre en LerdoFoto: N+

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Tragedia en Lerdo: joven motociclista de 18 años pierde la vida al chocar contra una cerca de alambre. Descubre más sobre este lamentable accidente.

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