Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Cerca de Alambre en Lerdo

Durante la noche de este miércoles 11 d junio, un joven motociclista perdió la vida luego de protagonizar un accidente en el ejido La Luz, en el municipio de Lerdo, Durango.

Félix, de 18 años de edad, circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera que conduce del ejido La Luz a la comunidad de La Mina.

Al transitar por una curva, presuntamente perdió el control de la unidad y se impactó contra una cerca de alambre, golpeando la parte frontal de la motocicleta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley.

Motociclista muere en el hospital tras sufrir accidente automovilístico en Torreón

Un joven de 22 años falleció en un hospital de Torreón luego de permanecer varios días internado a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente vial ocurrido a finales de mayo. El deceso fue confirmado por sus familiares, cuando recibían atención médica en una unidad de terapia intensiva.

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De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió sobre la calzada Gómez Morín, donde presuntamente un camión de transporte de personal le cerró el paso al motociclista, provocando el choque. Tras el accidente fue trasladado a un hospital del IMSS y posteriormente a una unidad médica de mayor especialidad debido a la gravedad de sus heridas. Personal del Ministerio Público tomó conocimiento del fallecimiento.