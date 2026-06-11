Muere Mujer de la Tercera Edad en Incendio de Casa en Colonia Santa Rosa de Gómez Palacio
Una mujer de la tercera edad murió tras el incendio de una casa en la colonia Santa Rosa en Gómez Palacio
Foto: N+
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Tragedia en Gómez Palacio: una mujer de la tercera edad muere en incendio en la colonia Santa Rosa. Autoridades investigan causas del siniestro.
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PorRedacción N+
La noche de este miércoles 10 de junio se registró un incendioen una casa ubicada sobre la calle Ocampo, en la colonia SantaRosa de GómezPalacio.
En el interior del inmueble se encontraba una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida a consecuencia de este fatal incidente.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas y rescataron a un canino que también se encontraba dentro de la vivienda.
Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas que originaron el incendio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.
Incendio consume casa en colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras; Madre pide apoyo
Una mujer solicitó el apoyo de la ciudadanía luego de que un incendio destruyera gran parte de su casa ubicada en la coloniaMundoNuevodePiedrasNegras. La afectada señaló que las llamas consumieron prácticamente todas sus pertenencias.
De acuerdo con su versión, el fuego se habría originado en un predio vecino y se propagó rápidamente hasta alcanzar su domicilio. Afortunadamente, una hija y un nieto que se encontraban en la vivienda lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.