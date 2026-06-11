Muere Mujer de la Tercera Edad en Incendio de Casa en Colonia Santa Rosa de Gómez Palacio

La noche de este miércoles 10 de junio se registró un incendio en una casa ubicada sobre la calle Ocampo, en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio.

En el interior del inmueble se encontraba una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida a consecuencia de este fatal incidente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas y rescataron a un canino que también se encontraba dentro de la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades desconocen las causas que originaron el incendio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Incendio consume casa en colonia Mundo Nuevo en Piedras Negras; Madre pide apoyo

Una mujer solicitó el apoyo de la ciudadanía luego de que un incendio destruyera gran parte de su casa ubicada en la colonia Mundo Nuevo de Piedras Negras. La afectada señaló que las llamas consumieron prácticamente todas sus pertenencias.

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De acuerdo con su versión, el fuego se habría originado en un predio vecino y se propagó rápidamente hasta alcanzar su domicilio. Afortunadamente, una hija y un nieto que se encontraban en la vivienda lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.