Muere Mujer de la Tercera Edad en Incendio de Casa en Colonia Santa Rosa de Gómez Palacio

Una mujer de la tercera edad murió tras el incendio de una casa en la colonia Santa Rosa en Gómez Palacio

Muere Mujer de la Tercera Edad en Incendio de Casa en Colonia Santa Rosa de Gómez PalacioFoto: N+

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Tragedia en Gómez Palacio: una mujer de la tercera edad muere en incendio en la colonia Santa Rosa. Autoridades investigan causas del siniestro.

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Incendio mortal en Santa Rosa: Mujer de la tercera edad fallece