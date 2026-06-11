Hombre Arrolla a Tránsito al Intentar Huir tras Altercado por Estacionamiento en Saltillo

Un agente de Tránsito resultó lesionado luego de ser atropellado en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Centenario, de Torreón en la ciudad de Saltillo, luego de un altercado ocurrido en un negocio de comida.

El oficial intentó evitar la huida de un conductor, quien presuntamente lo embistió, provocándole una probable fractura en un brazo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Fernando Gabriel “N”, de 24 años de edad, señalado como probable responsable del atropellamiento.

La captura se logró con apoyo del C2 y de la Policía Cibernética, además del aseguramiento del vehículo involucrado. El caso fue turnado al área jurídica correspondiente para las investigaciones.

El agente lesionado, identificado como Efraín Velázquez, permaneció bajo atención médica debido a una fractura en el hombro derecho. De acuerdo con los reportes, los hechos se originaron por un conflicto relacionado con un espacio de estacionamiento y presuntas amenazas realizadas por el conductor.

Conductor huye tras arrollar y matar a ciclista en bulevar Revolución de Torreón

Un ciclista de 60 años perdió la vida la noche del 30 de mayo luego de ser atropellado por una camioneta cuando circulaba sobre el bulevar Revolución, a la altura de la construcción del sistema vial en Torreón.

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De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad involucrada abandonó el lugar después del accidente. Personal de las autoridades correspondientes tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.