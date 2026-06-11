Hombre Arrolla a Tránsito al Intentar Huir tras Altercado por Estacionamiento en Saltillo

Un hombre fue detenido luego de arrollar a un agente de tránsito tras un altercado originado por un espacio de estacionamiento en Saltillo.

Hombre Arrolla a Tránsito al Intentar Huir tras Altercado por Estacionamiento en SaltilloFoto: Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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Impactante incidente en Saltillo: un hombre arrolla a un agente de tránsito tras un altercado por estacionamiento. El conductor fue detenido gracias a la Policía Cibernética. Conoce los detalles.

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