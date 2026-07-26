Movilidad

Tren El Insurgente ¿Cuánto Cuesta y Cómo Llegar Al Centro de Toluca Desde CDMX?

A lo largo de su ruta, el tren dispone de siete estaciones

Andador Constitución. Foto: CuartoscuroAndador Constitución. Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que el Tren El Insurgente conecta CDMX y Toluca en 1 hora? Con 7 estaciones y tarifas desde 15 pesos, es la opción más rápida y económica.

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