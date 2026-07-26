Tren El Insurgente ¿Cuánto Cuesta y Cómo Llegar Al Centro de Toluca Desde CDMX?

El Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente" opera en la totalidad de su recorrido desde el 2 de febrero de 2026, ofreciendo una nueva alternativa de transporte para quienes viajan entre la Ciudad de México y el Estado de México. La línea cuenta con 57.7 kilómetros de longitud y conecta ambos destinos mediante un servicio ferroviario de pasajeros.

A lo largo de su ruta, el tren dispone de siete estaciones, integradas por dos terminales y cinco estaciones intermedias, lo que facilita la movilidad entre distintos puntos de la zona metropolitana y el Valle de Toluca.

¿Cuánto Cuesta y Cómo Llegar Al Centro de Toluca Desde CDMX?

Viajar desde la Ciudad de México al centro de Toluca en el Tren El Insurgente tiene un costo aproximado de 90 pesos y el recorrido se realiza en alrededor de una hora, convirtiéndose en una de las opciones más rápidas para llegar a la capital mexiquense.

Tren a Toluca desde CDMX. Foto: @SEDUO_Edomex

Como alternativa, también es posible viajar en autobús desde la Terminal Poniente (Observatorio). El costo del boleto oscila entre 90 y 250 pesos, aunque el tiempo de traslado puede alcanzar 3 horas con 40 minutos, dependiendo de las condiciones del tránsito.

Además de reducir los tiempos de viaje, el recorrido de El Insurgente permite apreciar algunos de los paisajes más representativos del trayecto, ya que atraviesa la zona de Santa Fe y cruza el Parque Nacional La Marquesa antes de llegar al Valle de Toluca.

¿Cuál es el horario de servicio?

El horario de operación del Tren El Insurgente es el siguiente:

Lunes a viernes: de 05:00 a 00:00 horas.

Sábados: de 06:00 a 00:00 horas.

Domingos: de 07:00 a 00:00 horas.

La salida del último tren se realiza en los siguientes horarios:

23:00 horas desde Zinacantepec.

00:00 horas desde Observatorio.

¿Cuál es el costo del viaje?

La tarifa depende del número de estaciones recorridas y del origen y destino del viaje.

El costo es de 15 pesos cuando se realiza un recorrido de una estación dentro del Estado de México o de la Ciudad de México. Algunos ejemplos son:

De Lerma a Metepec: 15 pesos.

De Metepec a Toluca Centro: 15 pesos.

En trayectos de mayor distancia, como los siguientes, la tarifa es de 90 pesos:

De Observatorio a Toluca Centro o viceversa.

De Vasco de Quiroga a Zinacantepec o viceversa.

De Santa Fe a Zinacantepec o viceversa.

¿Cómo puedo ingresar al tren?

Para acceder al servicio es necesario utilizar la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual es personal e intransferible.

También existe la opción de adquirir un boleto en los módulos ubicados en el acceso de cada estación, lo que permite utilizar el servicio sin necesidad de contar previamente con la tarjeta.