Tren México-Querétaro y Pachuca: Fecha de Inauguración, MAPA y Estaciones

Los nuevos trenes de pasajeros conectarán la Ciudad de México con Hidalgo y Querétaro mediante una red ferroviaria moderna y de alta velocidad.

Tren México-Querétaro y Pachuca: Fecha de Inauguración, MAPA y Estaciones. Foto: AFPTren México-Querétaro y Pachuca: Fecha de Inauguración, MAPA y Estaciones. Foto: AFP

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Nuevos trenes de pasajeros en México: en 2027, viaja de CDMX a Querétaro en solo 1h 40m. Conoce las estaciones y el impacto de esta inversión histórica.

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