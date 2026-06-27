La construcción de los trenes de pasajeros Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Pachuca continúa conforme al calendario previsto como parte del plan del Gobierno Federal para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Con una inversión superior a 750 mil millones de pesos, el proyecto busca ofrecer una alternativa de movilidad más rápida, segura y eficiente para conectar la Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Como parte de las obras, ya fueron liberados 28 millones de metros cuadrados de terrenos donde se construirán las nuevas vías férreas.

¿Cuándo comenzarán a operar los nuevos trenes de pasajeros?

Los trenes Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro serán inaugurados en 2027. Las obras iniciaron en abril de 2025 y están a cargo de los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Actualmente, el tren México-Pachuca registra un avance de 37.06% y contará con 121 kilómetros de vías, además de viaductos elevados. Por su parte, el México-Querétaro presenta un progreso de 19.22%, con 14 frentes de construcción trabajando de manera simultánea.

¿Qué rutas y estaciones tendrán los nuevos trenes?

Tren México-Querétaro y Pachuca: Fecha de Inauguración, MAPA y Estaciones. Foto: Gobierno de México

El tren Ciudad de México-Querétaro recorrerá cuatro entidades y reducirá el tiempo de viaje entre ambos destinos a aproximadamente 1 hora con 40 minutos, gracias a trenes diésel-eléctricos capaces de alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora.

Cada convoy tendrá capacidad para 450 pasajeros y se estima que el servicio movilizará alrededor de 6 millones de personas al año.

El proyecto contempla seis estaciones principales: Buenavista, en la Ciudad de México; Huehuetoca, en el Estado de México; Tula de Allende, en Hidalgo; y San Juan del Río, El Marqués y La Corregidora, en Querétaro.

Además, se habilitarán zonas de revisión técnica en Polotitlán y El Marqués, mientras que los talleres y el centro de resguardo se ubicarán en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

El Gobierno Federal también prevé ampliar esta red ferroviaria en etapas posteriores para extender la ruta hacia Guadalajara y conectar con ciudades del norte del país, como Nuevo Laredo y Nogales.