¡Adiós al Tráfico en Autopista! Así Será la Ruta y el Tiempo de Viaje del Tren México-Querétaro

El nuevo tren reducirá el viaje entre la CDMX y Querétaro a menos de dos horas y ofrecerá una alternativa más rápida y segura

Así Será la Ruta y el Tiempo de Viaje del Tren México-Querétaro. Foto: Ilustrativa/AFPAsí Será la Ruta y el Tiempo de Viaje del Tren México-Querétaro. Foto: Ilustrativa/AFP

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¿Cansado del tráfico en la autopista? El nuevo tren México-Querétaro promete un viaje más rápido y seguro en menos de 2 horas. Descubre cómo cambiará tus traslados.

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