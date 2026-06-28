¡Adiós al Tráfico en Autopista! Así Será la Ruta y el Tiempo de Viaje del Tren México-Querétaro

Viajar por carretera entre la Ciudad de México y Querétaro se ha vuelto cada vez más complicado debido a los constantes bloqueos, accidentes e inundaciones que afectan la circulación. No obstante, este panorama podría cambiar con la construcción del Tren de Pasajeros México–Querétaro, un proyecto que busca ofrecer una alternativa de transporte más rápida, segura y eficiente.

Este mega proyecto busca rescatar las vías ferroviarias para conectar directamente a la capital del país con el Bajío, una de las zonas industriales más importantes de la República.

El plan está diseñado para rescatar a más de 30 mil trabajadores y estudiantes de 22 municipios distintos que hoy en día se juegan la vida y el tiempo en los traslados diarios.

La cuenta regresiva ya comenzó, pues las autoridades confirmaron que este transporte masivo será inaugurado formalmente en junio de 2027. Para lograrlo, se pondrá en marcha una flotilla de 47 trenes modernos con tecnología diésel-eléctrico que prometen viajes más cómodos, rápidos y, sobre todo, seguros.

¿Cuáles serán las estaciones del Tren México-Querétaro?

Aunque el trazo final se encuentra bajo los últimos estudios de viabilidad, la ruta ya tiene definidas las seis estaciones principales que articularán todo el viaje de los pasajeros. El recorrido iniciará en la terminal de Buenavista en la Ciudad de México, avanzará hacia Huehuetoca en el Estado de México y cruzará por Tula de Allende en Hidalgo.

Una vez entrando a Querétaro, el tren tendrá paradas estratégicas en San Juan del Río, El Marqués y concluirá en la estación terminal de La Corregidora. Además del tendido de vías, el complejo sistema contempla dos zonas de inspección en Polotitlán y El Marqués, así como un taller y cochera de mantenimiento en Mineral de la Reforma para garantizar que los trenes operen sin retrasos.

¿Cuánto tiempo se hará de CDMX a Querétaro en tren?

Uno de los principales beneficios del Tren de Pasajeros México–Querétaro será la reducción en los tiempos de traslado. El recorrido entre ambas ciudades se realizará en menos de dos horas, una mejora considerable frente a las cuatro o hasta seis horas que actualmente puede tomar el viaje por la Autopista 57D debido al tránsito intenso, accidentes y bloqueos.

Además de ofrecer viajes más rápidos, cómodos y seguros, el proyecto busca impulsar el turismo y los viajes de negocios hacia la región del Bajío, uno de los principales polos industriales del país.

También contribuirá a disminuir el uso de vehículos particulares, reducir la congestión en la carretera y promover una movilidad más sustentable entre ambas entidades.