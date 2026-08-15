Hoy Suspenden Líneas Telefónicas en México: Link Para Registrar Celular Según tu Compañía

Se cumplió la prórroga para hacer el registro de celulares y a partir de este sábado 15 de agosto 2026 empiezan a suspender las líneas telefónicas en México, por eso acá te damos el link en donde puedes vincular tu línea según la compañía a la que perteneces, ya sea Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Unefon o alguna otra.
A quiénes les van a suspender su línea telefónica a partir de este 15 de agosto 2026 son todos los usuarios de telefonía móvil que su número de celular termine con el dígito "0".
En caso de que tu línea telefónica termine con otro número no pasa nada si no registras tu celular aún, pues aún tienes tiempo de realizar la vinculación. Estas son las fechas límites para cada terminación:
Número celular finaliza en '1': 31 de agosto 2026.
Línea termina en '2': 15 de septiembre 2026.
Último número del celular '3': 15 de septiembre 2026.
Línea termina en '4': 15 de octubre 2026.
Línea finaliza en '5': 31 de octubre 2026.
Línea celular termina en '6': 15 de noviembre 2026.
Línea telefónica termina en '7': 30 de noviembre 2026.
Número de celular termina en '8': 15 de diciembre 2026.
Línea termina en '9': 31 de diciembre 2026.
Si no sabes en dónde se registra la línea telefónica, a continuación te dejamos el link para que puedas vincular tu celular, según la compañía de telefonía a la que pertenezcas en México:
Si aún no sabes cómo hacer el registro de la línea telefónica, en una nota ya te mostramos los pasos para hacerlo. Recuerda que es importante que tu celular esté vinculado en la fecha límite establecida por el Gobierno de México.