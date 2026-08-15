Sociedad

Hoy Suspenden Líneas Telefónicas en México: Link Para Registrar Celular Según tu Compañía

Legó la fecha límite para hacer el registro de celulares en México, por eso checa el link en el que puedes vincular tu línea Telcel, AT&T, Unefon, Movistar o BAIT

Empiezan a suspender celulares en México link para hacer registro de línea telefónica según tu compañíaEmpieza la cuenta regresiva para hacer el registro de línea telefónica en México. Foto: Cuartoscuro

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