Sociedad

Inicia la Expo por el Regreso a Clases 2026 en Hermosillo, Sonora: Dónde es, Horario y Fechas

Expo por el Regreso a Clases 2026 en Hermosillo: descuentos y actividades para toda la familia.

Inicia la Expo por el Regreso a Clases 2026 en Hermosillo, Sonora: Dónde es, Horario y FechasInicia la Expo por el Regreso a Clases 2026 en Hermosillo, Sonora: Dónde es, Horario y Fechas. Foto: N+

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Expo por el Regreso a Clases 2026 en Hermosillo del 14 al 16 de agosto en Expo Fórum. Participan 80 comerciantes locales.

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