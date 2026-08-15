Inicia la Expo por el Regreso a Clases 2026 en Hermosillo, Sonora: Dónde es, Horario y Fechas

Este fin de semana se realiza en Hermosillo, Sonora, la Expo por el Regreso a Clases 2026 organizada por la Cámara Nacional del Comercio en Hermosillo con descuentos que van desde el 10% hasta un 50%.

Gerardo Moreno Durán, presidente de Canaco Hermosillo, detalló que en esta ocasión se tienen registrados 80 comerciantes locales, cifra que es la de mayor participación registrada en la historia del evento.

Detalló que en esta ocasión se tienen registrados 80 comerciantes locales, cifra que es la de mayor participación registrada en la historia del evento.

"Es uno de los eventos con mayor afluencia de comerciantes, la verdad que son tres días donde estamos aglomerando a todos los comercios que tienen que ver con el regreso a clases, a beneficios de los padres, a beneficio de las familias, beneficios de los alumnos, donde van a encontrar ropa, útiles mochilas, artículos escolares". Javier Gerardo Moreno Durán, Presidente Canacope Hermosillo

La Expo será los días 14, 15 y 16 de agosto en el Expo Fórum, donde la delegada de Profeco en Sonora, Ana Guízar Valenzuela, aseguró que habrá un operativo especial para que se respeten los precios y promociones.

"El estar muy pendientes de los precios que se van a ofrecer, decirles que como el año pasado y otros que hemos estado participando, que vamos a estar muy vigilantes, vamos a estar pendientes todo el día, los tres días". Ana Guízar Valenzuela, Delegada Profeco Sonora

Durante la expo habrá puestos de alimentos, música en vivo y en el mismo lugar se instalarán módulos del Ayuntamiento de Hermosillo, que ofrecerán descuentos especiales en todos los servicios y contribuciones municipales.