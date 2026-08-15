Seguridad

Citan a Personal Médico y Responsable de Clínica tras Muerte de Joven en San Pedro, Coahuila

Autoridades citaron al personal médico y al responsable dela clínica luego de que una joven muriera tras dar a luz.

Citan a Personal Médico y Responsable de Clínica tras Muerte de Joven en San Pedro, CoahuilaEl delegado de la Fiscalía Delegación Laguna II informó que citaron al responsable de la clínica donde una joven murió tras dar a luz. Foto: N+

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