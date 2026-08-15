Citan a Personal Médico y Responsable de Clínica tras Muerte de Joven en San Pedro, Coahuila

Una joven de 19 años, identificada como Yamileth, murió durante la madrugada del 12 de agosto luego de dar a luz en una clínica del municipio de San Pedro, Coahuila. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General de Coahuila informó que algunas áreas de la clínica permanecieron aseguradas mientras se desarrollaban las investigaciones.

Posteriormente, la Fiscalía General de Coahuila (FGEC), Delegación Laguna II, informó un avance en las investigaciones relacionadas con la joven de 19 años que falleció en una clínica.

De acuerdo con la necropsia de ley realizada para determinar la causa de muerte, el resultado preliminar fue una tromboembolia cardiopulmonar de origen no traumático.

Sin embargo, quedó pendiente establecer la causa definitiva, debido a que aún se encuentran en proceso los estudios patológicos y el análisis correspondiente del historial clínico.

Iván García, delegado de la Fiscalía Delegación Laguna II, informó que se entrevistó a personal médico y administrativo de la clínica. Además, se citó al responsable del establecimiento y se tomó la declaración de familiares de la joven.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continuarán y que se dará a conocer mayor información conforme avance el proceso.