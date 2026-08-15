Apagón Masivo en Saltillo; Despliegan Operativo

Una falla en las instalaciones eléctricas generó un corte de energía durante la tarde de este 14 de agosto del 2026 en distintos sectores de la zona norte de Saltillo, situación que dejó fuera de operación algunos semáforos y complicó la circulación vehicular.

Ante esta situación, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana puso en marcha un operativo con elementos de tránsito y policías preventivos para controlar el paso de los automovilistas en los principales cruces afectados.

Los agentes fueron distribuidos en vialidades de alta circulación, entre ellas los bulevares Nazario Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez y Venustiano Carranza y cruces con bulevar Colosio.

La Comisión Federal de Electricidad informó a las autoridades que personal de la dependencia ya trabajaba en la atención de la falla con el objetivo de recuperar el suministro de energía.

La comisaría señaló que el operativo continuaría hasta que el servicio eléctrico quedara restablecido y los semáforos vuelvan a funcionar con normalidad.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los conductores a circular con precaución y atender las indicaciones de los agentes viales, además de reportar cualquier situación de emergencia al 414-11-14 de la Policía Municipal, al 911 o a través de los Grupos Ciudadanos de Seguridad de WhatsApp.