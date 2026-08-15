Sociedad

Apagón Masivo en Saltillo; Despliegan Operativo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo vial por una falla eléctrica que afectó a distintos sectores al norte de Saltillo.

Apagón Masivo en Saltillo; Despliegan OperativoAutoridades desplegaron un operativo vial en las vialidades afectadas de Saltillo. Foto: DSPM

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