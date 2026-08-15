Seguridad

Detienen a Hombre por Presunto Abuso y Acoso Contra Adolescente en Piedras Negras

Autoridades detuvieron a un hombre por presunto abuso y acoso contra una adolescente de 15 años en Piedras Negras.

Detienen a Hombre por Presunto Abuso y Acoso Contra Adolescente en Piedras NegrasLas autoridades mantienen abierta las investigaciones para esclarecer los hechos. Foto: N+

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