Detienen a Hombre por Presunto Abuso y Acoso Contra Adolescente en Piedras Negras

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Julio César 'N', de 51 años, señalado por su probable participación en los delitos de abuso contra una adolescente de 15 años, en su modalidad agravada por sujeto activo calificado, así como acoso.

La detención se realizó en cumplimiento del mandamiento judicial emitido en su contra. Tras su aseguramiento, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fiscalía Detiene a Hombre Acusado de Presunto Abuso Contra Menor en Piedras Negras

Posteriormente, Julio César 'N' fue presentado ante un juez, quien será la autoridad encargada de definir su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con el caso, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

El detenido se encuentra sujeto al proceso legal correspondiente, mientras la autoridad judicial analiza los elementos presentados en su contra.