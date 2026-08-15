Autoridades Aseguran 2 Mil Litros de Gas LP en Fraccionamiento de la Ciudad de Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo el cateo y aseguramiento de aproximadamente 2 mil litros de gas LP en un domicilio del fraccionamiento "Los Pinos" de la ciudad de Veracruz, por lo que, derivado de estas acciones, el inmueble también fue asegurado.

De acuerdo con lo informado, el inmueble que fue asegurado se encuentra localizado en la esquina de la calle Juan Enríquez y la avenida Cuauhtémoc, perteneciente a la zona norte del municipio porteño.

Según lo informado por las autoridades, la estación de gas se encontraba operando en el fondo de un inmueble que tiene acceso por ambas las calles anteriormente mencionadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado, dio a conocer que el operativo de cateo se llevó a cabo en relación al cumplimiento de un mandamiento judicial, el cual fue liberado por un juez de distrito.

Se informó que dicho mandamiento fue liberado por la probable comisión de un delito previsto en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.