Seguridad

Autoridades Aseguran 2 Mil Litros de Gas LP en Fraccionamiento de la Ciudad de Veracruz

Un operativo de cateo terminó en el aseguramiento de dos mil litros de gas L.P. en el fraccionamiento Los Pinos de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Autoridades Aseguran 2 Mil Litros de Gas LP en Fraccionamiento de la Ciudad de VeracruzLa estación de gas operaba en el fondo de un inmueble que fue asegurado por las autoridades. Foto: N+

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Durante un operativo en Veracruz fueron asegurados 2 mil litros de gas LP en Los Pinos. La FGR también aseguró el inmueble.

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