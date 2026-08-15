Seguridad

Detienen a Adolescente de 17 Años por Presuntos Asaltos con Violencia en García, NL

El menor de edad detenido estaría presuntamente relacionado en varios asaltos cometidos en la colonia Valle de Lincoln

Adolescente detenido en GarcíaEl adolescente detenido es acusado de varios asaltos en García. Foto: Policía García

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El adolescente acusado de cometer algunos delitos portaba drogas durante su detención

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