Detienen a Adolescente de 17 Años por Presuntos Asaltos con Violencia en García, NL

Un adolescente de 17 años de edad fue detenido por elementos de seguridad luego de estar presuntamente involucrado en una serie de asaltos a negocios ubicados en diversos sectores del municipio de García, Nuevo León. Este arresto fue dado a conocer durante este viernes 14 de agosto.

La detención ocurrió cuando autoridades de la Policía de García atendían un reporte por venta de droga en el cruce de la calle Vanadio y la avenida Camino Antiguo a San José, en la colonia Valle de Lincoln. Fue en ese punto donde se percataron de la presencia del joven, por lo que procedieron a detenerlo.

Tras detenerlo, autoridades de seguridad lograron decomisarle al sujeto 14 envoltorios con una sustancia cristalina, 20 dosis de hierva verde similar a la marihuana, dinero en efectivo, un celular, una báscula gramera y un cuchillo. Los objetos y el menor arrestado ya fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

El joven, identificado como Ángel Aldahir, ya era buscado por las autoridades de seguridad luego de que presuntamente fuera visto realizando varios asaltos con violencia en algunos negocios de la colonia Valle de Lincoln. Hasta el momento se desconoce si el supuesto ladrón pertenecería a una banda criminal.

Será el Ministerio Público quien determine la situación legal del menor de edad, quien será investigado por los delitos de robo y contra la salud. Autoridades pidieron a los locatarios afectados que levanten una denuncia en contra del adolescente, para continuar con los procedimiento necesarios en su contra.