Educación

Regreso a Clases 2026: Estos Días Faltan para Volver a los Salones

El regreso a clases 2026 está muy cerca por lo que es momento de alistar los útiles escolares; esta es la fecha exacta

Esta es la fecha exacta para el regreso a clases 2026 en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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