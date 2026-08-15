Regreso a Clases 2026: Estos Días Faltan para Volver a los Salones

El regreso a clases 2026 está muy cerca, por lo que es importante conocer la fecha exacta para tener los útiles escolares listos y volver con la mejor actitud a las aulas de educación básica en México; estos son los detalles.

Los alumnos han disfrutado de un descanso merecido y ahora se preparan para iniciar el nuevo ciclo escolar 2026-2027, con el que esperan cumplir con los proyectos de cada año y algunos otros están ansiosos de concluir una etapa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), hizo oficial su calendario escolar 2026-2027, en el que estableció los lineamientos para el año de cursos, el cual tendrá una duración de 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria.

También presentó los días de Consejo Técnico Escolar (CTE), que son indispensables para que los docentes se reúnan para poner sobre la mesa diversos temas relacionados con la educación, así como para implementar nuevas estrategias pedagógicas que sean de ayuda para mejorar el desarrollo de cada estudiante.

En ese sentido, serán 8 sesiones ordinarias en total que se distribuirán a lo largo del ciclo escolar. También es importante que consideres otras fechas que son importantes tanto para los estudiantes como para las familias.

Tal es el caso de los días festivos y suspensiones de clases intermedias, es decir, los días que no hay clases en medio de la semana, estos son todos los puentes:

16 de septiembre de 2026

1 y 2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

15 de marzo de 2027

5 de mayo de 2027

Mientras que las vacaciones de invierno son del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Los alumnos regresan el jueves 7 de enero luego del Taller Intensivo para Docentes del 6 de enero. En tanto, el asueto por Semana Santa será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

El ciclo escolar 2026-2027 está programado para iniciar el 31 de agosto y concluirá el 9 de julio de 2027.

Por lo tanto, si te preguntas cuántos días faltan para el regreso a clases, debes saber que son 17 días contando los fines de semana, pero sí solo son los días hábiles, entonces quedan únicamente 11 días de descanso. ¿Estás listo para el regreso a clases 2026?

EPP