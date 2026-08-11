Esto Debes Hacer para Salvar tu Vida Si Te Toca un Temblor en lo Alto de un Edificio

Los sismos no se pueden predecir. Saber qué hacer antes y durante esta emergencia es clave para salvar tu vida y las de las personas que se encuentran a tu alrededor. El especialista Héctor Méndez, conocido como el "Topo Mayor", explica qué hacer si te toca un temblor en lo alto de un edificio.

En las últimas semanas, varios sismos han causado la devastación de comunidades en diversos países, el más reciente de magnitud 7.4 que se registró este 10 de agosto en Colombia, el cual hasta el momento ha dejado más de 100 personas sin vida y severos daños en construcciones.

Ahora los servicios de emergencia trabajan a marchas forzadas para hallar a las personas que siguen atrapadas bajo los escombros. El tiempo es el mayor obstáculo.

Por esta razón, los especialistas mexicanos explican a detalle lo que debes hacer en caso de que te toque un sismo en lo alto de un edificio, con la finalidad de que puedas ponerte a salvo o, en todo caso, si sufres alguna lesión, puedas ser localizado con facilidad.

¿Qué hacer si te toca un sismo en lo alto de un edificio?

Los topos mexicanos son un grupo de rescatistas voluntarios, quienes están especializados en la búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Tienen más de 40 años de experiencia y reconocimiento internacional.

Su labor inició luego del devastador terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, cuando varios civiles se organizaron para rescatar a personas atrapadas de los inmuebles que colapsaron.

Ellos fueron los primeros respondientes, ya que las autoridades no sabían qué hacer o no había suficientes “manos” para acelerar los trabajos en la zona cero. Héctor Méndez, el Topo Mayor, es conocido por su labor durante la emergencia, pero también, por ser el mentor de nuevas generaciones.

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El Topo Mayor asegura que saber cómo actuar en caso de un sismo es primordial, pero sobre todo, si te encuentras al interior de un edificio o inmueble con varios pisos de altura.

“Sálganse rápido (del edificio, si están) del tercer piso para abajo”, afirmó.

Debido a que, según el experto, si por alguna razón te ubicas en los pisos superiores, ya no es alternativa tratar de llegar a la calle o el exterior, lo mejor en este caso es llegar a la azotea.

“Cuando los edificios caen, la azotea, aunque quede muy maltratada, ustedes quedarían arriba golpeados, pero vivos”, explicó.

Pero ojo, una vez que estés en la azotea, tienes que tomar una postura específica para evitar daños a tu salud en caso de un colapso, ya que puedes caer y rodar para después terminar en el vacío (o aplastado por estructuras).

"(Debes ponerte) boca abajo, posición de estrella de mar en la azotea", indicó.

Si no hay oportunidad de subir a la azotea y te quedas en pisos intermedios durante el sismo, entonces tienes que buscar espacios donde calcules que puede quedar el "triángulo de la vida" o espacios vitales.

Recuerda que el “triángulo de la vida” es aquel lugar al lado de objetos grandes y robustos, donde, si cae el techo de un inmueble, se podría formar un pequeño espacio vacío que te permita quedar protegida del peso directo de otros escombros. Por ejemplo, pueden ser camas, escritorios, mesas.

¿Qué hacer después de un sismo?

Los expertos en Protección Civil señalan que, después de un sismo, debes seguir estas recomendaciones:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono solo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte de que no hay fuga de gas.

Mantente informado.

Ojo, se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerse alerta.

EPP