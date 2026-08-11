Sociedad

Esto Debes Hacer para Salvar tu Vida Si Te Toca un Temblor en lo Alto de un Edificio

El Topo Mayor, experto en búsqueda y rescate, explica qué hacer si te toca un sismo en lo alto de un edificio; así salvas tu vida

Personal de emergencia inspecciona edificio colapsado tras el terremoto en Dosquebradas, ColombiaFoto: Reuters
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Esto Debes Hacer para Salvar tu Vida Si Te Toca un Temblor en lo Alto de un Edificio