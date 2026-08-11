Mexicanos Piden Apoyo a Cancillería tras Sismo en Colombia; Se Coordina Apoyo con Aerolíneas

El sismo ocurrido la mañana del lunes 10 de agosto 2026 en Colombia, ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio un balance sobre los mexicanos que se encuentran en el país. A través de la Embajada de México en Colombia, hasta el momento, se tiene el siguiente balance:

Se han recibido 120 llamadas en el teléfono de emergencia

213 mexicanos han solicitado apoyo o asistencia consular.

Señaló que la Embajada brinda orientación a los mexicanos para su salida del país, por lo que ya se gestiona apoyo con distintas aerolíneas, coordina la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales, y mantiene contacto permanente con todas las personas que han solicitado asistencia.

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Destacó que, ante las restricciones de movilidad en algunas localidades como Armenia, Cali y Pereira, la Embajada mexicana permanece brindando atención a los connacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre ellos un equipo de fútbol infantil de Tijuana, Baja California, y otros grupos.

"Debido a que varias carreteras sufrieron afectaciones y no son transitables, se espera contar con más información en el transcurso del día para tener mayor claridad sobre sus traslados, con miras a programar su salida de Colombia en vuelos previstos en los próximos días con destino a nuestro país".

Sobre la situación que se vive en Colombia, aseguró que el Gobierno de México mantiene comunicación el más alto nivel del Gobierno del país sudamericano en torno a la posible ayuda humanitaria, equipos de rescate u otro tipo de apoyo que pudiera requerirse por parte de México.

¿Hay mexicanos muertos en Colombia?

La cancillería de México indicó que, hasta el momento, la Cancillería mexicana no ha recibido notificación alguna sobre el fallecimiento de personas mexicanas a causa del sismo registrado el día de ayer.

Para brindar asistencia consular el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia es : +57 313 878 6028.

¿Cuántos mexicanos hay en Colombia?

De acuerdo con el último censo, en el país hay más de 5 mil 600 mexicanos.