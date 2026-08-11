Internacional

Mexicanos Piden Apoyo a Cancillería tras Sismo en Colombia; Se Coordina Apoyo con Aerolíneas

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio un balance sobre los mexicanos que se encuentran en el país, ¿Cuántos mexicanos viven en Colombia?

Sismo en ColombiaAP
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Mexicanos en Colombia Piden Ayuda a Cancillería y Aerolíneas tras Terremoto de 7.4