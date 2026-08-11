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Balacera en Zapopan: Matan a Primo del Cantante Alfredo Olivas y Hieren a otro en Ataque Armado

Un ataque a balazos en una taquería de Zapopan deja dos muertos y varios heridos; dos de las víctimas son familiares de Alfredo Olivas, una de ellas murió.

ataque-armado-zapopan-familiar-alfredo-olivasFoto: Cuartoscuro

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Ataque armado en una taquería de Zapopan deja dos muertos. Un familiar de Alfredo Olivas está entre las víctimas.

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