Balacera en Zapopan: Matan a Primo del Cantante Alfredo Olivas y Hieren a otro en Ataque Armado

Un ataque armado registrado la noche del lunes 10 de agosto en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos otras dos heridas.

La Fiscalía del estado de Jalisco informó que se trató de una agresión cometida por dos personas que llegaron para abrir fuego de forma directa contra los comensales de una mesa en una taquería en Zapopan.

Las autoridades señalaron que una de las víctimas mortales es primo de Alfredo Olivas, cantante originario de Sonora y una de las figuras más reconocidas del regional mexicano.

Uno de los lesionados también es primo del cantante, mientras que otro lesionado y otro fallecido eran sus acompañantes.

¿Qué pasó en la colonia La Cima?

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en un establecimiento de comida ubicado en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño, en la colonia La Cima, al norte de Zapopan. Un grupo de hombres armados llegó al lugar a bordo de varios vehículos e ingresó al negocio, donde disparó directamente contra un grupo de personas que se encontraba reunido en una mesa. Los agresores escaparon tras el ataque.