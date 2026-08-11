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A 30 Años del Asesinato de Tupac, Exmiembro de una Pandilla Será Juzgado por el Crimen

Duane 'Keffe D' Davis enfrenta juicio en Las Vegas por el asesinato de Tupac Shakur, 30 años después del crimen. Esto se sabe.

juicio-asesinato-tupac-shakur-keffe-d-davisFoto: Reuters

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El juicio por el asesinato de Tupac Shakur comienza. Duane 'Keffe D' Davis, exlíder de pandilla, es acusado. ¿Se hará justicia tras 30 años?

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