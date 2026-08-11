A 30 Años del Asesinato de Tupac, Exmiembro de una Pandilla Será Juzgado por el Crimen

Tres décadas de misterio, teorías conspirativas e indignación llegan finalmente a un tribunal. El asesinato a balazos del rapero Tupac Shakur, ocurrido el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, cambió para siempre el rumbo del hip-hop y convirtió al artista en un ícono cultural.

Su muerte se transformó en uno de los grandes enigmas de la cultura popular: hubo incontables teorías, pero ningún arresto, hasta 2023, cuando Duane "Keffe D" Davis fue acusado, para sorpresa de muchos, de haber orquestado el crimen.

¿Quién es Duane "Keffe D" Davis?

Davis, de 63 años y quien fuera líder de una pandilla, permanece detenido desde su arresto y ahora enfrenta un juicio en Las Vegas. Se le acusa de un cargo de asesinato con arma mortal con la intención de promover, favorecer o asistir a una pandilla criminal. El acusado se ha declarado inocente. De ser hallado culpable, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Duane Davis será juzgado por el asesinato de Tupac. Foto: Getty Images

Selección del jurado e inicio del proceso

El proceso judicial comenzó el lunes con la selección del jurado, un procedimiento que se espera dure toda la semana. Se prevé que los alegatos de apertura arranquen y que el juicio completo se extienda por aproximadamente un mes.

Davis se presentó ante la Corte de Distrito del Condado de Clark vistiendo una camisa azul claro y corbata azul. Las autoridades no buscarán demostrar que él jaló el gatillo; en cambio, la fiscalía intentará convencer al jurado de que Davis fue quien dio la orden, y que además proporcionó el arma utilizada en el ataque.

El origen de una rivalidad que trascendió las calles

Para entender cómo este caso se convirtió en una de las mitologías más grandes de la cultura popular, hay que remontarse a las rivalidades de pandillas de Los Ángeles en los años noventa. En ese entonces existía una feroz guerra territorial entre los Bloods, representados por el color rojo, y los Crips, asociados al azul.

Davis fue en su momento líder de los South Side Compton Crips, un grupo que,según la reconstrucción de los hechos, había sido contratado como seguridad por Bad Boy Records, el sello de la Costa Este fundado por Sean "Diddy" Combs y que catapultó a Christopher "The Notorious B.I.G." Wallace, asesinado meses después, en marzo de 1997.

Del otro lado estaba Death Row Records, la disquera con sede en Los Ángeles fundada por Marion "Suge" Knight, protegida por Mob Piru, una pandilla angelina afiliada a los Bloods.

Esa disputa territorial se trasladó a la radio y a las letras de las canciones, alimentando la célebre rivalidad de la Costa Este contra la Costa Oeste que definió al hip-hop de los noventa.

Un libro como pieza clave de la acusación

El caso, complejo desde su origen, depende casi exclusivamente de una pieza de evidencia: un libro coescrito por el propio Davis, quien ha argumentado que se trata parcialmente de una obra de ficción. Sin embargo, la fiscalía sostiene que las propias palabras del acusado podrían convertirse en uno de los elementos más determinantes del juicio.

El juicio también podría incluir testimonios de figuras célebres, entre ellas Suge Knight, considerado por mucho tiempo el último testigo sobreviviente del asesinato de Shakur.

¿Quién fue Tupac Shakur?

Conocido por éxitos como "California Love", "Changes" y "All Eyez on Me", Tupac Shakur, hijo de una integrante de los Panteras Negras, creció entre Harlem y Baltimore antes de convertirse en la cara de la Costa Oeste tras firmar con Death Row Records. Tenía 25 años cuando fue asesinado la noche del 7 de septiembre de 1996, mientras se encontraba en Las Vegas para presenciar una pelea de box de Mike Tyson.

Con el arranque de este juicio, tres décadas después de su muerte, uno de los crímenes sin resolver más emblemáticos de la música contemporánea podría finalmente tener un desenlace judicial.