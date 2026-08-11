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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se Casaron en Portugal: Así lo Confirmaron

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en una ceremonia civil en Cascais, Portugal. Descubre cómo fue el anuncio, el compromiso y su historia de amor.

se-casaron-cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-foto-instagram-boda-portugalFoto: Instagram Cristiano Ronaldo

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¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son marido y mujer! Conoce los detalles de su boda en Cascais y su historia de amor.

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