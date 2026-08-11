Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se Casaron en Portugal: Así lo Confirmaron

Cristiano Ronaldo, de 41 años, y Georgina Rodríguez, de 32, ya son marido y mujer. Según confirmó un comunicado de prensa oficial, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil celebrada el 11 de agosto de 2026 en Cascais, Portugal, poniendo fin a años de especulación sobre cuándo llegaría el "sí, quiero".

El propio futbolista compartió la noticia en Instagram con una fotografía de las manos de ambos luciendo sus nuevas alianzas de boda, acompañada de un mensaje breve y directo: "C❤️G".

Una boda que desmintió todos los rumores

Durante las últimas semanas, medios británicos y portugueses habían situado el enlace en la Catedral de Funchal, en la isla de Madeira, tierra natal de Ronaldo, con fechas que fueron cambiando del 1 al 8 de agosto. Ese rumor llegó a movilizar a cientos de fans y equipos de prensa hasta el templo, que terminó siendo escenario de la boda de otra pareja, según aclaró el propio párroco del lugar.

La confirmación oficial reveló que la ceremonia real se realizó lejos de los medios en Cascais, una localidad costera cerca de Lisboa, y bajo un formato civil e íntimo, en línea con el perfil discreto que Georgina había mencionado en entrevistas previas sobre cómo imaginaba su boda.

Un compromiso que llevaba un año

La boda llega exactamente un año después de que Rodríguez anunciara su compromiso, también un 11 de agosto, en 2025. En aquella publicación de Instagram, la modelo mostró su mano sobre la de Ronaldo, dejando ver un llamativo anillo de diamantes de corte ovalado, junto al mensaje: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

En una entrevista con Elle España en diciembre de 2025, Georgina había recordado lo inesperada que fue la propuesta:

"La verdad es que, cuando me lo propuso, era lo último en lo que pensaba. Me costó mucho asimilar la enorme piedra que me regaló. Estaba tan impactada que la dejé en mi habitación y no la abrí a la luz del sol hasta el día siguiente".

Sobre la joya, bromeó: "Es lo mínimo que podía ofrecerme después de 10 años de espera".

Una familia de siete

Ronaldo y Rodríguez son padres de cinco hijos: los mellizos Eva María y Mateo, de 9 años; Alana, de 8; Bella, de 4; y Cristiano Jr., de 16, fruto de una relación anterior del futbolista. La pareja también atravesó la pérdida del hermano gemelo de Bella, Ángel, quien falleció al nacer en abril de 2022.

Una historia de amor que comenzó en una tienda Gucci

Ronaldo y Rodríguez se conocieron en 2017, cuando ella trabajaba como dependienta en una boutique de Gucci en Madrid. Ese mismo mes de enero debutaron juntos en la alfombra roja de los premios The Best FIFA Football Awards en Zúrich, y en mayo hicieron pública su relación en Instagram.

En "Soy Georgina", la serie documental que Rodríguez estrenó en Netflix en 2022, ambos hablaron abiertamente sobre el inicio de su romance. Ronaldo recordó que, al principio, no esperaba que la relación fuera a ser tan sólida: "No creía que la relación fuera a ser tan fuerte, que me enamoraría de ella. Sinceramente, no me lo esperaba. Pero después de un tiempo, sentí que ella era la mujer de mi vida".

Casi una década después de aquel primer encuentro, y tras meses de rumores, fechas filtradas y una boda fantasma en Madeira, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se dijeron "sí, acepto".