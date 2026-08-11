Seguridad

Abandonan a Bebé Recién Nacido Afuera de una Casa en Tehuacán, Puebla

El menor de aproximadamente 20 días de nacido, fue abandonado en la calle Gigante Valdivia en la colonia Santiago Tula de Tehuacán, Puebla.

Rescatan a bebé recién nacido abandonado en Tehuacán.Abandonan a recién nacido en calles de Tehuacán, Puebla. Foto: Gobierno Tehuacán

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Un bebé de 20 días fue abandonado en Tehuacán, Puebla. Las autoridades buscan a sus familiares mientras el menor recibe atención médica.

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