Abandonan a Bebé Recién Nacido Afuera de una Casa en Tehuacán, Puebla

Un bebé de aproximadamente 20 días de nacido, fue abandonado afuera de una casa ubicada en la calle Gigante Valdivia en la colonia Santiago Tula perteneciente al municipio de Tehuacán en Puebla.
El hecho fue notificado a las autoridades través de una llamada al Servicio de Emergencias 9-1-1, en donde se dio a conocer el el recién nacido fue dejado por personas desconocidas.
De inmediato se movilizaron elementos de Protección Civil y Atención a Víctimas del Delito, para brindarle la atención correspondiente al menor. Luego de corroborar que ningún familiar lo reclamó, se dio inicio al protocolo correspondiente.
El bebé fue trasladado al Hospital General de Tehuacán en donde permanece bajo vigilancia sin alguna complicación de salud, mientras que el área de Atención a Víctimas del Delito canalizó el caso.
Hasta el momento, no se ha localizado ningún familiar del recién nacido por lo que las autoridades correspondientes llevan acabo las acciones de búsqueda.
Bebé abandonado en Tehuacán podría terminar en un albergue si no se localiza a sus familiares
Por otro lado, el Sistema Municipal DIF Tehuacán mencionó que se encuentra en espera de las indicaciones de las autoridades estatales para determinar si el bebé será ingresado al albergue municipal o será trasladado a la ciudad de Puebla, una vez que sea haya dado de alta.
El Gobierno de Tehuacán en coordinación con Seguridad Pública, Bomberos, Ministerio Público y DIF Municipal, mantiene seguimiento del caso para garantizar la protección y atención del menor, mientras que las autoridades competentes realizan las investigaciones para determinar las posibles causas del abandono y dar con los responsables.
Cabe destacar que abandonar a un menor o una persona incapaz de cuidarse por si sola, es castigado conforme lo dicta la ley. Por este delito, los responsables podrían pasar de entre tres meses hasta cinco años en prisión.
Buscan a poblana tras hallazgo de un bebé recién nacido en Baja California
El Sistema Estatal DIF de Puebla solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de los familiares de un bebé que fue abandonado en Mexicali, Baja California.
De acuerdo a las autoridades, el menor de un mes de edad fue identificado como "Masculino" Reyes Ramírez quien tiene tez blanca, cara redonda, ojos café oscuro y cabello castaño.
La madre del recién nacido fue identificada como C.Karen Reyes Ramírez quien es originaria del estado de Puebla, por lo que se solicitó su búsqueda en esta entidad.
Con información de N+
MCS