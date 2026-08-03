Seguridad

Muere Bebé de 3 Meses en Estancia Infantil de Torreón; FGEC Confirma Muerte por Causas Naturales

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que la muerte del menor en una estancia infantil de Torreón fue por causas naturales.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que la muerte del menor en una estancia infantil de Torreón fue por causas naturalesLa FGEC confirma la muerte por causas naturales de un bebé de 3 meses en una guardería de Torreón. Foto: N+

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La FGEC confirma la muerte por causas naturales de un bebé de 3 meses en una guardería de Torreón

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