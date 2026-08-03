La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó que el fallecimiento de un bebé de 3 meses al interior de una estancia infantil en Torreón no se debió a ningún tipo de negligencia.

De acuerdo con la autoridad, la muerte del menor, ocurrida el pasado 29 de julio del 2026, fue por causas naturales debido a una condición congénita.

Los hechos se registraron en una guardería ubicada sobre la calle Río de la Plata, en la colonia Estrella, que operaba sin identificación visible. El personal reportó que el bebé se encontraba dormido y, al revisarlo, se percataron de que ya no respiraba.

Ante la emergencia, una de las cuidadoras salió a pedir ayuda y un automovilista la trasladó junto con el menor a una clínica privada, a donde el bebé llegó sin signos vitales, pese a los intentos por reanimarlo.

Inicialmente, el inmueble fue asegurado por la FGEC para realizar las diligencias correspondientes, sin embargo, después de la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense (FGEC), se determinó que no existió omisión por parte del personal y que la causa de muerte fue natural.