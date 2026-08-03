Hombre Detenido por Presuntamente Agredir Física y Verbalmente a su Esposa en Hermosillo, Sonora

Tres hombres fueron detenidos el pasado domingo en distintos hechos registrados en colonias de Hermosillo y en el poblado Miguel Alemán, luego de ser señalados por presuntos delitos de violencia familiar y allanamiento de morada en perjuicio de mujeres.



En la colonia Real del Carmen, Eduardo "N", de 26 años, fue arrestado por el delito de allanamiento de morada tras ser sorprendido en el patio frontal de una vivienda ubicada en las calles Sollana y Cofrentes. La propietaria, de 25 años, lo identificó como su expareja y denunció que intentó ingresar por la fuerza, ocasionó daños a una ventana y la amenazó con derribar la puerta si no le abría.

Sujeto detenido por violencia familiar en el domicilio de su madre en el poblado Miguel Alemán

En el poblado Miguel Alemán, Arsenio "N", de 30 años, fue presentado ante la autoridad investigadora por el delito de violencia familiar, luego de que la Policía Municipal atendiera un reporte en el domicilio de su madre, de 58 años. La detención se realizó en las calles Las Palmitas, entre María Dolores Vega Pompa y Cristóbal Álfaro, en la colonia Nuevo Sonora.

Hombre detenido por presuntamente agredir física y verbalmente a su esposa en Hermosillo

En otro caso, ocurrido en la colonia Ladrilleras, Carlos Francisco "N", de 28 años, fue turnado al Ministerio Público después de que su esposa, de 26 años, lo acusara de morderle el antebrazo izquierdo, además de empujarla, jalonearla y agredirla verbalmente. El hombre fue detenido por elementos municipales en las calles República de Panamá y Justiniano Castro.