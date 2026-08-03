Seguridad

Hombre Detenido por Presuntamente Agredir Física y Verbalmente a su Esposa en Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente morder, empujar, jalonear y agredir verbalmente a su esposa, un hombre fue detenido en la colonia Ladrilleras de Hermosillo, Sonora.

Hombre Detenido por Presuntamente Agredir Física y Verbalmente a su Esposa en Hermosillo, SonoraHombre Detenido por Presuntamente Agredir Física y Verbalmente a su Esposa en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Violencia familiar en Hermosillo: tres hombres detenidos por presuntos delitos, incluyendo agresión a una esposa. Conoce los detalles de estos casos.

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