Localizan Sin Vida a Pareja Dentro de un Vehículo de la Policía de Jalisco en El Salto

Un hombre de 30 años y una mujer de 25 fueron encontrados sin vida al interior de un vehículo oficial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, durante la mañana de este 3 de agosto, en el municipio de El Salto.

El hallazgo ocurrió cuando una persona que caminaba por las calles de la colonia San José, se dio cuenta de que había dos personas inconscientes al interior de la unidad, por lo que realizó el reporte al número de emergencias.

De acuerdo al reporte, las víctimas estaban dentro de la camioneta en color negro, la cual estaba encendida. Las personas presentaban evidentes lesiones y sangre.

Luego de que los paramédicos municipales arribaron al lugar de los hechos, confirmaron el deceso de ambas personas, además señalaron que la mujer presentaba cuatro disparos en el cuerpo, mientras que el hombre tenía una herida de bala en el cráneo.

Después de las primeras investigaciones, la Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que el hombre fallecido era un elemento activo de dicha corporación, quien se encontraba en su día de descanso.

Se presume que el hombre habría disparado contra al mujer

Una de las líneas de investigación arrojó que presuntamente, el elemento habría disparado en contra de la mujer, quien resultaría ser su pareja, y posteriormente, se habría hecho daño a sí mismo.

Vecinos alertados por la presencia de las autoridades y el acordonamiento de la zona, mencionaron haber escuchado por lo menos cinco disparos alrededor de las 3:00 de la mañana de este lunes, pero señalaron que desconocían la identidad de los fallecidos.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron hasta el cruce de las calles Álvaro Obregón y Sagrado Corazón para retirar los cuerpos de las víctimas mientras que policías de investigación de la Fiscalía de Jalisco aseguraron el arma con la que presuntamente murieron.