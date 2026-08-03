Seguridad

Localizan Sin Vida a Pareja Dentro de un Vehículo de la Policía de Jalisco en El Salto

Fueron localizados sin vida un hombre y una mujer dentro de un vehículo de la Policía de Jalisco; el sujeto era elemento activo de esta corporación

Policía de El SaltoLocalizaron sin vida a una pareja en una unidad de la Policía de Jalisco en El Salto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en El Salto: pareja encontrada sin vida en vehículo de la Policía de Jalisco. Él era elemento activo. Conoce los detalles de esta tragedia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+