Educación

Se Ilumina el Nuevo Edificio de la UATx: Así Luce desde el Aire la Torre de Rectoría

La nueva Torre de Rectoría tiene una altura de 55 metros, 12 niveles y está cimentada a 28 metros de profundidad.

El emotivo evento reunió a exrectores de la institución y a la comunidad universitaria.El emotivo evento reunió a exrectores de la institución y a la comunidad universitaria. Foto: UATx

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Descubre la impresionante Torre de Rectoría de la UATx: 55 metros de altura y 12 niveles iluminan el futuro de Tlaxcala. Un proyecto con visión que ya es realidad.

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