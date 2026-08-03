Se Ilumina el Nuevo Edificio de la UATx: Así Luce desde el Aire la Torre de Rectoría

Con un emotivo y espectacular evento, entró en operaciones el nuevo edificio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx); con una cuenta regresiva, se activó la iluminación de la Torre de Rectoría.

El Rector, Dr. Serafín Ortiz Ortiz, acompañado por los exrectores de la institución C.P. Héctor Vázquez Galicia y Mtro. Eugenio Romero Melgarejo, activó el switch que permitió ver la magnitud de la obra y la trascendencia que tiene para la sociedad tlaxcalteca.

Inicia operaciones la Torre de Rectoría de la UATx en Tlaxcala

Los directivos de la institución consideraron el evento como un significativo acto, que congregó a la comunidad universitaria y que simboliza la materialización de un proyecto construido con visión.

Con alto compromiso y después de meses de intenso trabajo de la administración que encabeza el Doctor Serafín Ortiz, se iniciaron actividades en el nuevo edificio ubicado en la zona de La Loma Xicohténcatl de la capital.

La nueva Torre de Rectoría tiene una altura de 55 metros, 12 niveles y está cimentada a 28 metros de profundidad. Cuenta con un espectacular sistema de iluminación arquitectónica.

Con información de N+

JAPR