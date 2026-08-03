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Futbolistas de la Liga de Expansión Rechazan la Eliminación del Ascenso y Descenso

Jugadores de los equipos que compiten en la Liga de Expansión MX se unieron para protestar por la decisión de desaparecer el ascenso y descenso

Leones Negros visitó al Cancún FC en la Jornada 2 de la Liga de Expansión 2026Los Leones Negros visitaron al Cancún FC en la Jornada 2 de la Liga de Expansión 2026. Foto: Leones Negros de la U de G.

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Futbolistas de la Liga de Expansión MX exigen explicaciones tras la eliminación del ascenso y descenso. ¿Qué significa esto para el futuro del fútbol mexicano?

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