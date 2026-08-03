Futbolistas de la Liga de Expansión Rechazan la Eliminación del Ascenso y Descenso

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que se suspendía de manera definitiva el ascenso y descenso, los futbolistas que compiten en la Liga de Expansión MX hicieron público su rechazo a esa decisión y exigieron explicaciones.

Los jugadores de la Liga de Expansión MX se sienten afectados en sus derechos, luego de que se incumplió el acuerdo inicial, en el que se había establecido que en la temporada 2026-27 se retomaría el sistema de ascenso y descenso en el futbol mexiano.

A través de un comunicado que se titula "Futbolistas Unidos por un Futbol con Ascenso y Descenso" los afectados señalaron que la decisión de la FMF afecta el futuro y el progreso del futbol mexicano.

“La desaparición del ascenso y el descenso no solo perjudica a los futbolistas. También afecta a clubes, ciudades, aficionados y, especialmente, a las futuras generaciones de jugadores que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos”, reclamaron los futbolistas.

Futbolistas en Contra de Eliminación de Ascenso y Descenso de Liga de Expansión MX: Exigen Explicación

También recriminaron que ni siquiera los tomaron en cuenta a la hora de adoptar una medida tan relevante: “Tras las últimas informaciones sobre la no apertura del ascenso y el descenso en el futbol mexicano, los futbolistas nos vemos obligados a pedir explicaciones sobre esta decisión que se ha tomado sin contar con nosotros”.

Y en ese mismo sentido precisaron: "Queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en decisiones que afectan directamente a nuestro presente y a nuestro futuro profesional".

Como se sabe, en abril del 2020 la Federación Mexicana de Futbol suspendió el ascenso y el descenso como una medida extraordinaria temporal derivada de la pandemia, que iba a durar 5 años.

Teóricamente la temporada 2025-2026 sería la última afectada por dicho acuerdo y el ascenso y el descenso debían restablecerse a partir de la temporada 2026-2027. Sin embargo, la FMF decidió eliminar de forma permanente el ascenso y el descenso, incumpliendo lo prometido.

En su queja, los futbolistas de la Liga de Expansión MX también remarcaron que “el ascenso y el descenso no son solo un formato de competición; representan el principio fundamental del mérito deportivo. La posibilidad de competir por un ascenso impulsa la inversión, fortalece a los clubes, llena los estadios y mantiene viva la ilusión de jugadores, ciudades y aficionados. Su desaparición devalúa la categoría, reduce oportunidades y limita el desarrollo del futbol mexicano”.

Del mismo modo pidieron solidaridad: “Hacemos un llamado a los futbolistas de Liga MX, muchos de los cuales crecieron en categorías de ascenso. Defender el ascenso y el descenso es defender el camino que permitió a muchos cumplir su sueño”.

Por último explicaron que “no pedimos un lugar en Primera División. Pedimos el derecho a ganárnoslo. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo”.

Hay que señalar que el comunicado de los futbolistas fue respaldado por equipos como Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Club Atlético La Paz, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Universidad Michoacana y Tapachula FC.