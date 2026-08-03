Salud

SEP Alerta por "Scroll infinito"; Así Afecta al Cerebro la Adicción al Móvil, Según la Ciencia

La SEP ha advertido sobre el uso compulsivo del celular; te explicamos cómo afecta al cerebro el “scroll infinito”, según la ciencia

Jóvenes miran el celular¿Cómo afecta al cerebro la adicción al celular? Foto: Reuters

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El 'scroll infinito' podría ser más adictivo de lo que piensas. La ciencia explica cómo afecta al cerebro y la SEP considera prohibir celulares en aulas. Infórmate sobre esta discusión.

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