SEP Alerta por "Scroll infinito"; Así Afecta al Cerebro la Adicción al Móvil, Según la Ciencia

Avanza en México la discusión sobre la posible prohibición de teléfonos celulares en las aulas. De cara al nuevo ciclo escolar 2026-2027, la SEP advierte sobre el riesgo del uso compulsivo de dispositivos móviles, especialmente por el “scroll infinito”, que presenta una cascada interminable de información. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto?

Aza Raskin, programador que inventó el “scroll infinito”, ha dicho en público que lamenta haber desarrollado esta característica aprovechada por las redes sociales.

El despliegue sin fin de contenido se convierte fácilmente en un hábito que mantiene enganchado al cerebro en una actividad que las personas realizan por reflejo.

¿Qué es el “scroll infinito” y cómo te afecta?

Hubo un tiempo en que las redes sociales, como las revistas y los periódicos, tenían un fin. Si uno avanzaba lo suficiente en el feed de Instagram o en el timeline de Twitter, se llegaba a un tope y el contenido se terminaba.

Ahora, el contenido se recarga de forma automática. Esta función fue diseñada por Aza Raskin, programador que ahora lamenta la evolución que ha tenido la herramienta que creó.

Sharon Horwood, psicóloga de la Universidad de Deakin, en Australia, explicó en The Conversation por qué es difícil detener el “scroll infinito”:

“El desplazamiento infinito elimina el punto de parada natural, ese momento en el que podrías decidir que ya has tenido suficiente actividad en redes sociales por hoy”.

Y añade:

”La segunda razón por la que cuesta tanto dejar de deslizar es la promesa de algo interesante que podría aparecer en cualquier momento en tu feed”.

Estos mecanismos permiten que los usuarios, sin darse cuenta, pasen mucho más tiempo del deseado empujando el pulgar hacia arriba, bajando por un carrusel de videos e imágenes que no terminan.

¿El “scroll infinito” produce adicción?

Para Sharon Horwood, no hay duda sobre el efecto de esta característica de las redes sociales: su abuso es equiparable a la adicción, pues el “scroll inifinito” engaña al sistema de recompensas del cerebro, ese que libera dopamina cada vez que cumple una actividad:

“Dicho sin rodeos, estas funciones contribuyen a generar una clase de adicción: la promesa de una pequeña dosis de dopamina al ver contenido que nos encanta. Y las adicciones son difíciles de superar, aunque no imposible”.

¿Cómo vencer la adicción al “scroll infinito”?

La especialista enumera algunas recomendaciones que pueden seguirse para dejar el uso compulsivo de los celulares y la redes sociales:

Instalar una aplicación que limite el uso de apps nocivas, ya sea aplicando un filtro de color para volverlas menos atractivas o limitando el tiempo que se les puede dedicar.

Determinar una hora del día específica para navegar en redes sociales.

En casos extremos, vale la pena preguntarse por qué necesitamos redes sociales. Para muchos, la mejor opción sería borrarlas del celular.

¿El daño del “scroll infinito” es peor en jóvenes?

Este 3 de agosto 2026, desde la SEP se anunció que el ciclo escolar podría comenzar con medidas para eliminar el uso de celulares en los salones de clases. Al respecto, la Presidenta señaló que se discutirá también una probable regulación de redes sociales en menores:

“Por lo pronto para las escuelas, y después seguir debatiendo si regulamos y cómo regulamos las plataformas digitales o cómo evitamos que las niñas y los niños puedan acceder a este uso infinito del scrolling, que genera adicción y que daña el crecimiento”.

Cabe señalar que, los comportamientos adictivos son especialmente perjudiciales para un menor, pues su cerebro aún está en desarrollo. Al respecto, Éilish Duke, especialista de la Universidad de Leeds Beckett, explicó a la BBC:

“Lo que vemos en los adolescentes es que el circuito de recompensa está en alerta máxima, está listo para funcionar todo el tiempo. Pero la corteza prefrontal no termina de desarrollarse hasta los 23 o 24 años, entonces no puede realmente controlar ciertos impulsos, como el de usar el teléfono”.