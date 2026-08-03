Joven Podría Perder Mano por Presunta Mala Canalización en Clínica 1 del IMSS en Saltillo

Juan Fernando, un joven de 25 años, llegó a la Clínica 1 del IMSS en Saltillo para recibir atención médica por un cuadro de pancreatitis. Sin embargo, sus familiares aseguran que lo que debía ser un tratamiento para recuperar su salud terminó convirtiéndose en una situación que hoy lo mantiene en riesgo.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus seres queridos, una presunta mala canalización durante su estancia hospitalaria habría provocado graves complicaciones en una de sus manos, al grado de poner en peligro la conservación de su extremidad y requerir atención médica de mayor especialidad.

Ante el deterioro de su estado de salud, Juan Fernando fue trasladado de emergencia a la Clínica 34 del IMSS en Monterrey, donde actualmente continúa bajo atención especializada y en espera de su evolución médica.

Familiares se manifiestan para exigir respuestas

Sus familiares salieron a las calles para exigir respuestas a las autoridades, así como una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna responsabilidad. “Entró buscando ayuda, no a salir en peores condiciones”, expresaron durante la manifestación.

Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre este caso ni ha informado si se inició alguna investigación interna por los hechos denunciados.