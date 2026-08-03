Salud

Joven Podría Perder Mano por Presunta Mala Canalización en Clínica 1 del IMSS en Saltillo

Una presunta mala canalización en la Clínica 1 del IMSS podría provocarle la perdida de una mano a un joven en Saltillo

Una presunta mala canalización en la Clínica 1 del IMSS podría provocarle la perdida de una mano a un joven en SaltilloUn joven en Saltillo podría perder una mano después de una presunta mala canalización en Clínica 1 del IMSS. Foto: N+

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Un joven en Saltillo podría perder una mano después de una presunta mala canalización en Clínica 1 del IMSS

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